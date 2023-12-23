Solana (SOL) kısa bir süre önce 100 dolar sınırına dayanarak son 20 ayın en yüksek seviyesini belirledi. Bu yazımızda Solana’daki (SOL) yükselişin nedenlerine yakından bakacağız.

Özet:

Solana (SOL) son 30 günlük zaman diliminde %64,5 oranında değer kazanarak 100 dolar sınırına dayandı. Sonuç olarak Solana (SOL), XRP’yi geçerek 5. en büyük kripto para birimi oldu. Hatta kısa bir süreliğine SOL, BNB’yi de geçerek dördüncü sıraya kadar yükseldiyse de tutunamadı ve beşinci sıraya geri döndü.

Solana (SOL) fiyatında yaşanan yükseliş trendi, işlem hacmindeki yükselişe, artan aktif kullanıcı sayısına ve kayda değer NFT satışlarıyla tetiklendi. Öyle ki geride bıraktığımız hafta boyunca Solana ağındaki NFT işlem hacmi, Ethereum’dan çok daha yüksekti.

SOL fiyatındaki astronomik yükseliş trendi yatırımcıların kaçırma korkusuna (FOMO) kapıldı. Bununla birlikte Crypto King ve Jacob Canfield gibi analistler, SOL fiyatı için sırasıyla 300 dolarlık ve 1.000 dolarlık fiyat tahminlerinde bulunuyor.

Solana (SOL) Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Kripto para piyasasında Ekim ayından bu yana yaşanan yükselişler sonucunda boğa sezonu beklentileri arttı. Bu süreçte en iyi performans gösteren kripto para birimlerinden biri de Solana (SOL) oldu. Solana (SOL) son üç aylık zaman diliminde %389,7 oranında değer kazandı.

Solana’nın (SOL) piyasa değeri 40,8 milyar doları aştı. Böylelikle SOL, XRP’yi geride bırakarak piyasa değerine göre en büyük beşinci kripto para birimi oldu.

Solana (SOL) Neden Yükseliyor?

Solana’daki (SOL) yükselişin en önemli nedenlerinden biri, Solana ekosistemindeki büyüme. Kripto para analitik platformu DefiLlama’nın verilerine göre ağdaki işlem hacmi son birkaç haftada kayda değer bir yükseliş yaşadı. Son 24 saatlik zaman diliminde Solana’nın (SOL) işlem hacmi 2,29 milyar doları aştı.

Öte yandan Solana’daki günlük aktif DeFi kullanıcılarının sayısı da son dönemde yükselişe geçti ve 14 Aralık’ta 200.000’i aştı.

Solana (SOL) ağında NFT satışları da son dönemde ciddi bir artış yaşadı. Öyle ki CryptoSlam verilerine göre son 7 günlük zaman diliminde Solana ağındaki NFT işlem hacmi günler önce 105 milyon doları aşarak, aynı dönemde 80 milyon dolarlık işlem hacmine sahip olan Ethereum’u geride bıraktı.

Solana Yatırımcıları için FOMO Uyarısı

Solana’da son dönemde yaşanan sert yükselişler sonucunda yatırımcılarda FOMO etkisi yaratabileceğini de belirtmek gerekiyor. Basitçe anlatmak gerekirse bazı yatırımcılar Solana’daki (SOL) yükselişin büyüsüne kapılarak risk değerlendirmesi yapmadan yatırım yapmaya başlayabilir.

Santiment verilerine göre, Solana şu anda sosyal medya hacmi açısından en üst sırada yer alıyor. Yani şu sıralar sosyal medya kullanıcıları Solana’yı (SOL) ilgi çekici bulunuyor. Analitik platformu Santiment de yatırımcıları FOMO’ya kapılmamaları konusunda uyardı.

Solana (SOL) Yükselişe Devam Edecek mi?

Önde gelen analistler ve uzmanlar, Solana’daki (SOL) yükselişin yakın gelecekte de devam edeceğine inanıyor ve şu anda SOL’ün büyük bir boğa koşusunun henüz başında olduğunu öngörüyor.

X (Twitter) analistleri Crypto King ve Jacob Canfield Solana (SOL) fiyatı için sırasıyla 300 dolarlık ve 1.000 dolarlık fiyat tahminlerinde bulundu.