Popüler kripto para birimi Solana (SOL) son 24 saatlik zaman diliminde %8’lik kayda değer bir artıış yaşadı. SOL günün en iyi performans gösteren kripto para birimleri arasında yer alıyor.

Özet:

Kripto para piyasası son 24 saatlik zaman diliminde yeniden yükselişe geçti. Aralarında SOL’un da yer aldığı birçok kripto para birimi günlük bazda kayda değer yükselişler yaşadı.

Solana (SOL) günlük bazda %8, aylık bazda ise %80’lik etkileyici bir yükseliş yaşadı. Sonuç olarak SOL fiyatı bir kez daha 70 dolara yaklaştı.

Solana (SOL) fiyatındaki son artış, Solana tabanlı memecoin BONK’un KuCoin’de listelenmesinin ardından %17’lik artış yaşamasının ardından geldi. BONK son bir aylık zaman diliminde ise yaklaşık %650 oranında değer kazandı.

Kripot para piyasası 29 Kasım günü bir kez daha yükselişe geçti. Bu süreçte birçok kripto para birimi kayda değer yükselişler yaşadı. Son 24 saatte en iyi performans gösteren kripto para birimleri arasında %8 oranında değer kazanan Solana (SOL) yer alıyor.

Solana’daki (SOL) yükselişin nedenleri arasında kripto para piyasasındaki yükseliş trendi yer alıyor. Bitcoin’in 38.500 dolara yükselmesiyle birlikte aralarında SOL’un da yer aldığı altcoin’ler yükselişe geçti Son 30 günlük süreçte %80 oranında değer kazanan SOL böylelikle 70 dolara kadar yükseldi.

Solana’daki (SOL) yükselişin bir diğer nedeni de Bonk’ta (BONK) yaşanan artış olabilir. CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere kripto borsası KuCoin’in BONK/USDT işlem çiftini listelemesinin ardından BONK yükselişe geçerek %17 oranında değer kazandı. BONK son 30 günlük zaman diliminde ise %650’lik yükseliş yaşadı.