Solana (SOL) son bir aylık süreçte %70, son bir yılda ise yaklaşık %200 oranında değer kazandı. Bu yazımızda Solana’da (SOL) yaşanan yükselişin nedenlerine yakından bakacağız.

2020 yılında piyasaya sürülen Solana (SOL) şimdiye kadar oldukça inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Bir zamanlar “Ethereum Katili” olarak adlandırılan Solana, 2022 yılının Kasım ayında FTX’in iflas etmesi sonucunda serbest düşüşe geçti ve ciddi şekilde değer kaybetti.

Görünüşe bakılırsa Solana (SOL) yeniden toparlanmaya başladı. 2023 yılında istikrarlı bir şekilde yükselişini sürdüren SOL, son bir aylık süreçte %70 oranında değer kazandı. Dolayısıyla bu gelişme, “Solana neden yükseliyor?” sorularını da beraberinde getirdi.

Solana’nın (SOL) piyasa değeri 2023 yılında üç kattan fazla arttı. Öyle ki Solana (SOL) yıl başından bu yana Bitcoin ve Ethereum’un yanı sıra S&P Cryptocurrency LargeCap Ex-MegaCap Endeksi’nden daha iyi performans gösterdi.

2022 Yılında Solana’nın Yaşadığı Düşüş

2022 yılında yaşanan olumsuz gelişmeler neticesinde kripto para piyasasında sert düşüşler yaşandı. Terraform Labs ekosisteminin çöküşü ve FTX’in iflası neticesinde kripto para birimleri ciddi şekilde değer kaybetti. Bu süreçte Solana (SOL) da en kötü performans gösteren kripto para birimlerinden biri oldu.

Solana’nın (SOL) piyasa değeri 2022 yılında 47 milyar dolar azaldı. Bir zamanlar 52,6 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Solana’nın (SOL) piyasa değeri 2023 yılının başında 4,7 milyar dolara geriledi. Bu da Solana’nın piyasa değerinin 2023 yılında 11 kat azaldığı anlamına geliyor. Aynı süreçte Ethereum’un piyasa değeri ise yalnızca 3 kat azaldı.

Solana 2023 Yılında Hayata Geri Döndü

2022 yılındaki kötü performansının ardından 2023 yılında toparlanarak yeniden yükselişe geçen Solana (SOL) yılbaşından bu yana %200 oranında değer kazandı. SOL’un işlem hacmi de önemli ölçüde arttı. Sonuç olarak yatırımcılar tekrar Solana’ya yatırım yapmaya başladı. Raporlar, Ekim ayının üçüncü haftasında Solana tabanı fonlara 24 milyon dolarlık net sermaye girişi yaşandığını gösteriyor.

Solana Neden Yükseliyor?

Solana’da (SOL) yükselişi tetikleyen birçok farklı faktör bulunuyor. Yazımızın bu bölümünde Solana’da (SOL) yükselişe yol açan katalizörlere yakından bakacağız.

Güçlü Yönetim Ekibi

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Solana’nın geliştirici ekibi güçlü kalmaya devam etti. Solana’nın kurucu ortağı Anatoly Yakovenko kripto para sektörünün önde gelen isimlerinden biri ve blockchain tabanlı oyunlar konusunda oldukça iyimser.

Solana’nın bir diğer kurucu ortağı Raj Gokal da teknoloji dünyasının seçkin isimleri arasında yer alıyor. Raj Gokal, Solana’nın kripto para dünyasının Apple’ı olma yönünde ilerlediğine inanıyor. Bu nedenle Raj Gokal, Solana’nın kripto para sektöründe tıpkı Apple’ın teknoloji dünyasında kurduğu gibi bir hakimiyet kuracağını umut ediyor.

NFT Topluluğu Giderek Büyüyor

Solana’yı rakipleri arasında öne çıkaran en önemli unsurlardan biri de NFT sektöründeki güçlü topluluğu. Drip Haus, Aurory, Taiyo Robotics, Mob Studios ve Dandies gibi birçok proje, Solana ekosisteminde yer alıyor ve bu da Solana’ya yönelik ilgiyi arttırıyor.

Teknik Geliştirmeler

Solana (SOL) kripto para piyasasının dibe vurduğu dönemde dahi teknik geliştirmeler yapmaya devam etti. Dolayısıyla bu, Solana topluluğunun projeye yönelik inancını daha da arttırıyor. Kısa bir süre önce Solana ekibi, ağın teknolojik kapasitesini geliştiren ve donanım gereksinimlerini azaltan yeni bir güncelleme yayınladı. Bu yükseltmeyle birlikte ağdaki işlemlerin çok daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayan tercihe bağlı sıfır bilgi uyumlu şifrelemeler eklendi.

Stratejik Ortaklıklar

Solana son dönemde kripto para ekosistemindeki kilit markalarla ortaklık kurdu. Bu markalar arasında Chainlink (LINK), Serum (SRM), ChainSafe, Saber Lab, Bonfida, Raydium (RAY) ve Mercurial Finance yer alıyor.

Bu ortaklıkların sayısındaki artış, Solana’nın kullanım alanlarını ve projenin küresel çapta tanınırlığını arttırdı.

Solana (SOL) Coin’in Geleceği

Yazımızın bu bölümünde Solana (SOL) coin’e dair yapılan yorumlara yer vereceğiz. Analistler, son birkaç haftadır yükseliş trendinde olana SOL coin’in 40 doların üzerine yükselebileceğini öngörüyor. Bununla birlikte Solana (SOL) fiyatının 50 dolara yükselebileceğini öngören analizler de masada.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere ABD merkezli varlık yönetim şirketi VanEck, Solana için 3.211 dolarlık astronomik bir fiyat tahmininde bulundu. VanEck’in Solana (SOL) için kısa vadede ise 335 dolarlık nispeten daha gerçekçi bir fiyat tahminini yaptı.

VanEck, raporunda Solana’nın 2030 yılına kadar 100 milyon kullanıcıya ulaşacak ilk şirket olacağına inanıyor. VanEck, Solana ve Ethereum’un ekosistem anlayışlarının farklı olduğuna dikkat çekiyor. VanEck’e göre birçok kişinin beklentisinin aksine Solana, Ethereum’un yerini almayı hedeflemiyor.