2022 yılının Kasım ayında iflas eden FTX borsasının rezervlerindeki kripto varlıkları satmasına onay verilebilir. FTX’in rezervlerinde yüklü miktarda Solana (SOL) bulunuyor.

FTX’in iflas avukatları 13 Eylül’deki duruşmada, borsanın rezervlerindeki kripto varlıkların satışı için talepte bulunmayı planlıyor. FTX’in iflas avukatları 23 Ağustos’ta borsanın alacaklılarına ödeme yapmak için rezervlerindeki kripto varlıkların nakde dönüştürülmesine ilişkin bir önerge sunmuştu.

FTX’in alacaklıları ve kripto para topluluğu bu duruşmanın nasıl sonuçlanacağını merak ediyor. Zira FTX’in iflas avukatlarının talebi kabul görürse, bu durum 3,4 milyar dolarlık bir satışla sonuçlanabilir.

Twitter’daki (X) kripto para topluluğu da bu gelişmeyi yakından takip ediyor. Zira FTX’in rezervlerinde yüklü miktarda Solana (SOL) bulunuyor ve olası bir satış SOL fiyatında satış baskısına yol açabilir.

FTX ve kardeş şirketi Alameda Reserach, Solana Vakfı’nın SOL’ü piyasaya sürmesinden yaklaşık 6 ay sonra Solana Labs’e ve SOL’e yatırım yaptı.

Dolayısıyla FTX şu anda yüz milyonlarca dolar değerinde SOL’e sahip. Mahkemeye sunulan belgelere göre FTX’in rezervlerinde 685 milyon dolar değerinde 47,5 milyon SOL token bulunduğunu gösteriyor. Bununla birlikte FTX’in rezervlerinde ciddi miktarda FTT yer alıyor.

FTX’in Solana Vakfı’yla yaptığı anlaşmaya göre iflas eden borsanın rezervlerindeki SOL token’lerin kilit açılış (vesting) süresi 2028 yılında doluyor. Bu da FTX’in haftalık bazda 100 ile 200 milyon dolar arasında varlık satabileceği anlamına geliyor.

I am seeing a lot of wrong information being spread about FTX liquidating their holdings

They can only sell up to $200m a week of assets $SOL is their largest holding but most of their Solana is locked up in vesting and can’t be sold for years pic.twitter.com/9dFseAABOx

— Johnny (@CryptoGodJohn) September 10, 2023