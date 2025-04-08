Solana (SOL), 15 ayın ardından ilk kez 100 dolar seviyesinin altına geriledi. Piyasada artan panik havası, analistlerin daha sert düşüşler konusunda uyarıda bulunmasına neden oldu.

Kripto piyasasında yaşanan genel düşüşle birlikte SOL fiyatı %15’lik günlük değer kaybı yaşadı. CoinGecko verilerine göre Solana şu anda 101 dolar civarında işlem görüyor.

Bu geri çekilme, Solana’nın üç ay önce kaydettiği yaklaşık 290 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden sonra geldi. O dönem, Solana tabanlı Trump temalı memecoin’lere olan yoğun ilgi, fiyatın hızla yükselmesini sağlamıştı.

Ancak şimdi aynı Trump, dünya genelinde başlattığı ticaret savaşı ile piyasaları sarsıyor. Analistler, özellikle bu gelişmenin kripto para piyasası üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtiyor.

Ali Martinez, SOL’un 114 doların altına inmesinin ardından 60 dolara kadar düşebileceğini savunuyor. Bu seviye, mevcut fiyata göre yaklaşık %40’lık bir düşüş anlamına geliyor. Bir diğer yorum ise Crypto_Jobs’tan geldi. Ona göre Solana, 68-70 dolar aralığında güçlü bir destek bulabilir.

Fiyatlardaki gerileme, Solana ekosistemine duyulan güveni de etkiliyor. TVL (kilitli toplam değer) ve DEX (merkeziyetsiz borsa) hacimleri düşüşte. TVL, ocak sonunda neredeyse 12 milyar dolara ulaşmışken şu anda 6 milyar doların altına inmiş durumda.

Bu düşüş, sadece fiyat hareketiyle ilgili değil. Ay başında gerçekleşen 200 milyon dolarlık SOL kilit açılımı, arz tarafında baskı yarattı. Arkham Intelligence verilerine göre bu, 2028’e kadar gerçekleşecek en büyük tek günlük stake çözülmesiydi. Kilidi açılan bu tokenlar büyük yatırımcılar tarafından satışa çıkarıldı. Bu da hem fiyat baskısı oluşturdu hem de küçük yatırımcılar arasında paniğe yol açtı.

Solana’nın mevcut fiyatlaması, hem teknik göstergeler hem de temel gelişmeler açısından kırılganlığını koruyor. Analistler, yatırımcıların dikkatli olmasını ve olası yeni destek seviyelerine karşı tetikte kalmasını öneriyor.