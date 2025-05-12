Solana (SOL), nisan ayında 94,50 dolara kadar geriledikten sonra güçlü bir yükseliş trendine girdi. Artan yatırımcı ilgisi, memecoin’lerdeki hızlı büyüme ve spot ETF başvurularıyla birlikte fiyat, 179,19 dolara ulaştı. Böylece mart ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Kripto para piyasasında genel bir boğa havası hakim. Bitcoin ve birçok altcoin’in yükselmesiyle toplam piyasa değeri 3,2 trilyon doları aştı.

Memecoin’lerde Patlama

Solana tabanlı memecoin’ler, nisan ayında 6 milyar dolar olan toplam piyasa değerini 15,5 milyar dolara taşıdı. Bonk, Dogwifhat, Popcat ve Peanut the Squirrel en çok öne çıkan projeler arasında yer aldı.

DEX Hacminde Rekor

Raydium ve Meteora gibi merkeziyetsiz borsalar da yoğun işlem aldı. Son 7 günde işlem hacmi 20 milyar dolara çıkarken, son 30 gündeki toplam hacim 78,93 milyar dolara ulaştı. Karşılaştırıldığında, Ethereum protokolleri aynı süreçte 13 milyar ve 51,5 milyar dolarlık hacim kaydetti.

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ETF Umudu Güçlü Etki Yaratıyor

VanEck, 21Shares, Grayscale ve Bitwise dahil olmak üzere 7 şirket, spot Solana ETF’i için başvuruda bulundu. SEC’in staking onayı vermesi hâlinde, JPMorgan’ın tahminine göre ilk yıl içinde bu fonlara 6 milyar dolardan fazla para akışı olabilir.

Teknik Analiz: 500 Dolar Hedefi

Haftalık grafiklerde klasik “kupa ve kulp” formasyonu gözleniyor. Bu formasyonda üst sınır 258 dolar, alt sınır ise 8,05 dolar. Kulp kısmı hâlâ şekilleniyor. Kupanın derinliği ölçülerek yapılan hesaplamaya göre fiyat hedefi yaklaşık 500 dolar olarak tahmin ediliyor.

Ancak yükseliş trendinin geçerliliğini koruyabilmesi için SOL fiyatının 94,50 doların altına düşmemesi gerekiyor.