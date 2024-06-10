Solana ağı, adil ve güvenilir bir ekosistem oluşturmak amacıyla düğmeye bastı. Kısa bir süre önce ani bir karar alan Solana Vakfı, mempool işlemlerini paylaştığı tespit edilen doğrulayıcıları görevden alma kararı aldı.

Solana Vakfı bu hamlesiyle Maksimum Ekstrakte Edilebilir Değer (MEV) oranını düşürmeyi ve güvenilir bir ekosistem sağlamayı amaçlayor.

Mempool işlemlerinin paylaşılması nedeniyle Solana Vakfı Delegasyon Programındaki bir dizi operatör çıkarıldı. Mempool işlemlerinin paylaşılması kötü niyetli kişi veya kişilerin sandwich saldırısı gerçekleştirmesi gibi MEV ile ilgili tehlikelere yol açabilir.

Bu nedenle söz konusu doğrulayıcıların görevden alınması işlemi hala devam ediyor.

Solana’nın Bu Hamlesi Neden Önemli?

MEV, blockchain için önemli sorunlara yol açabilir. Öyle ki saldırganlar, bir bloktaki işlemleri yeniden düzenleyerek karlılıklarını en üst düzeye çıkarabilir. Solana Vakfı, bu tür eylemlerde bulunan doğrulayıcıları ekosistemden çıkartarak ağın güvenliğini ve işlemlerin adil bir şekilde işlenmesini garanti altına almayı hedefliyor.

Bazı doğrulayıcıların Jito gibi özel araçlara erişimleri olmasa bile MEV prosedürlerine devam edebileceği konuşuluyor. Ancak bununla birlikte ağdaki doğrulayıcıların finansman ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Solana Vakfı ve yatırımcılar, doğrulayıcıların eylemlerini etkileme ve yasaklama gücüne sahip.

Her ne kadar Solana Vakfı’nın bu hamlesi kısa vadede istikrarsızlık göstergesi olarak yorumlansa da uzun vadede ağın daha güvenli ve daha güvenilir hale getirilmesine önemli katkı sağlayabilir. Bazıları ise Solana Vakfı’nı bu hamlesi nedeniyle ağı merkezileştirmekle suçluyor.