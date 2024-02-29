Solana (SOL) son 24 saatte %14,77 oranında değer kazanarak 130 doların üzerine yükseldi. Bu yazımızda Solana’daki yükselişin nedenlerine yakından bakacağız.

İşte Solana neden yükseliyor ve Solana’nın coin’i SOL’a ilişkin gelecek tahminleri…

Temel destek seviyesi: 126 dolar

Temel direnç seviyesi: 163 dolar

1. SOL’da Direnç Desteğe Dönüştü

Solana (SOL) son 24 saatte %15’e varan yükseliş yaşayarak 126 dolar direncini desteğe dönüştürdü. Solana (SOL) fiyatının geleceği en çok merak edilen konular arasında.

Teknik analiz verileri SOL’un 126 dolar desteğinde tutunmayı başarması durumunda bir sonraki hedef fiyat seviyesinin 163 dolar olduğunu gösteriyor.

Bugün SOL grafiğinde yeni bir tepe kaydedildi, dolayısıyla Solana’daki (SOL) trend yükseliş yönünde.

2. Solana’da (SOL) Tekrar Hacim Yükseldi

Bugünkü yükselişle birlikte Solana’nın (SOL) hacmi son olarak Ocak ayında görülen seviyelere yükseldi. Böylelikle Solana’da göstergeler yükseliş trendine işaret etmeye başladı. Alıcıların, satıcılar karşısında kontrolü ele geçirmesiyle SOL fiyatının daha yüksek seviyelere ulaşma şansı iyice arttı.

3. MACD Boğa Kesişimine İşaret Ediyor

Solana’nın (SOL) teknik analiz grafiğinde MACD’nin dünkü duraksamanın ardından bugün boğa kesişimi (bullish cross) formasyonuna devam ettiği görülüyor. Bu da yükseliş beklentilerini destekliyor. Alıcıların kontrolü ellerinde tutmaları durumunda Solana 163 dolarlık bir sonraki direnç seviyesine doğru harekete geçebilir.