Solana fiyatı, piyasanın geri kalanıyla birlikte yükseliyor. Altcoin, güncel rallide önemli bir kilometre taşına ulaştı.

Solana (SOL) ciddi bir başarıya imza atarak piyasa değeri bakımından en büyük kripto paralar listesinde BNB’yi geçerek dördüncü sıraya yükseldi.

Son 24 saatte yüzde 6,6 değer kazanan Solana, 116 doları gördü. BNB’nin haber yayın saati itibarıyla piyasa değeri 49,5 milyar dolar ölçülürken, SOL’un piyasa değeri ise 51,5 milyar doları aştı.

Söz konusu değer artışı, blockchain ağının 6 Şubat’ta yaşadığı kesintiye rağmen güç göstermesiyle gerçekleşti. Altı saat süren kesintinin işlemler sonsuz döngüye sokan bir hata nedeniyle yaşandığı düşünülüyor.

Solana’ya kilitli toplam değerde (TVL) de benzer bir artış gözlendi. Ekim 2023’ten beri yüzde 500’ün üzerinde artan TVL, 1,92 milyar doları geçti. Başarılı airdrop kampanyalarıyla ilgi çeken Solana tabanlı DeFi protokolleri, TVL’lerinde iki haneli yükselişler kaydediyor.

Piyasayı Hırs Bürüdü

Solana’nın yanı sıra, Kripto Korku & Açgözlülük Endeksi’nde de dikkate değer bir yükseliş var. Salı günü 74 puanı geçen endeks, iki yıldan uzun süredir ilk kez “aşırı açgözlülük” bölgesine girdi.

Kıyaslamak gerekirse, endeks, şu anda Bitcoin’in 69 bin dolardan işlem gördüğü dönemden daha yüksek. Bu arada Bitcoin de uzun sürenin ardından yeniden 50 bin doları geçti ve gün itibarıyla 52 bin dolara dayandı.

Tabii tüm analist ve yorumcular benzer bir yükseliş beklentisi içinde değil. Özellikle uzun vadeli yatırımcıların kâr almaya başlaması ve vadeli piyasasında yaşanması olası tasfiyeler, fiyata satış baskısı uygulayabilir.

BNB Neden Zorlanıyor?

Büyük kripto paraların çoğu uçuşa geçerken, BNB benzer bir performans göstermekte zorlanıyor. Ana sebep ise Binance’in yaşadığı hukuki sorunlar.

Şirketin şu anda 175 milyon dolar kefalet ödeyerek dışarıda olan eski CEO’su Changpeng Zhao, gözlem altında ABD’de yaşamaya devam ediyor. Tüm bu faktörler BNB’nin geleceğine dair belirsizliği artırıyor.

Zhao’nun ceza duruşması 30 Nisan’a ertelendi.