Solana (SOL), Binance Coin’i (BNB) geçerek piyasa değeri açısından dördüncü en büyük kripto para birimi konumuna yükseldi. Solana’daki (SOL) bu yükseliş, ABD Başkanlık seçimini Donald Trump’ın kazanmasının ardından geldi.

Bu süreçte lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) de 75.358 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

Solana’nın Haftalık Performansı Piyasanın Üzerinde

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %14,6 oranında değer kazanan Solana (SOL), böylelikle 187,96 dolara kadar yükseldi. SOL son bir aylık süreçte ise %26 oranında değer kazandı.

BNB ise bu süreçte %3,9’luk daha mütevazı bir artış gösterdi ve 84,8 milyar dolarlık piyasa değeriyle SOL’un gerisinde kaldı. BNB, son yedi gün içinde %3,6 düşüş yaşarken, son iki haftada bu kayıp %0,9 ile sınırlı kaldı.

Bitcoin Altcoin’lerdeki Yükselişi Tetikledi

Solana (SOL) fiyatındaki yükseliş, kripto para piyasası genelinde yaşanan yükselişlerle aynı zamanda geldi. CoinGecko verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %6,1 oranında artarak 2,572 trilyon dolara ulaştı. Kripto para piyasasının toplam değerinin yaklaşık %60’lık önemli bir bölümünü Bitcoin oluşturuyor. Bitcoin’in yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoru belirlemesi, altcoin’lerdeki yükseliş trendini tetikledi.

Solana’nın yanı sıra Dogecoin (DOGE) de son 24 saatte kayda değer yükseliş yaşadı. Veriler Dogecoin’in son 24 saatte %18,8 oranında değer kazandığını gösteriyor. Sonuç olarak Dogecoin’in piyasa değeri Ripple’ın (XRP) piyasa değerini kısa süreliğine geçti ve piyasa değeri 30,79 milyar dolara ulaştı.

Ayrıca Uniswap (UNI), Bittensor (TAO), Lido DAO (LDO), Injective (INJ), Sui (SUI) ve Near Protocol (NEAR) gibi diğer birçok altcoin de çift haneli kazançlar elde etti.

Piyasa Performansında İstisnalar

ABD başkanlık seçimlerinin yoğun atmosferi içinde gerçekleşen bu yükselişe rağmen, birkaç kripto varlık bu hareketin gerisinde kaldı. Tron (TRX), son 24 saatte ne yükseldi ne de düştü, ancak ağ sekiz ay üst üste işlem büyümesi kaydetti. Monero (XMR) ise %0,8’lik bir düşüşle 159 dolardan işlem görüyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanlık seçimini Donald Trump’ın kazanmasıyla önümüzdeki dönemde kripto para piyasasındaki fiyat dalgalanmalarının daha fazla artması bekleniyor.