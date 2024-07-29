SOL grafiği yükseliş trendinin devam edeceğine işaret ediyor.

Solana, son 24 saatte yüzde 1,6’ya yakın değer kazandı. SOL, haber yayın saati itibarıyla 187 dolara yükseldi.

Bir analiste göre, altcoin’in yükselişi asıl şimdi başlıyor.

SOL İçin Hedef 250 Dolar

Kripto para analisti World of Charts, X üzerinde SOL/USDT paritesinin günlük grafiğini inceledi. Analist, Solana’nın mart ayından beri boğa flaması formasyonu oluşturduğuna dikkat çekti.

Boğa flaması bir devam formasyonudur. Piyasada mevcut yükseliş trendinin devam edeceğinin sinyalini verir.

SOL, temmuz ayında gösterdiği fiyat performansıyla bu formasyondan hem sıyrıldı hem de formasyon bölgesine geri dönerek test etti. Analiste göre Solana, şimdi ise 250 doları hedefliyor.

Kırılma ve yeniden test doğrulandı. SOL’ün 250 dolara yolculuğu başladı.

SOL’ün 250 dolara yükselmesi, güncel kura kıyasla yüzde 33 değer kazanması anlamına geliyor.

Solana ile İlgili Son Gelişmeler

Solana, 29 Temmuz’da değer artışıyla gündemde. Piyasa değeri 86,4 milyar dolara ulaşan SOL, piyasa değeri bakımından en büyük kripto paralar listesinde BNB’yi geride bıraktı. SOL, artık tüm kripto paralar arasında dördüncü sırada yer alıyor.

Bitcoin ve Ethereum spot borsa yatırım fonu (ETF) başlatan varlık yönetim şirketleri, BTC ve ETH’nin ardından gözlerini SOL’e çevirdi.

İlgili: Solana (SOL) Fiyat Tahminleri: 2024-2030

VanEck ve 21Shares, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) spot Solana ETF için başvuru yaptı. Komisyonun bu başvuruları değerlendirmek için Mart 2025’e kadar vakti olacak.