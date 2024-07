SOL grafiği yükseliş trendinin devam edeceğine işaret ediyor.

Solana, son 24 saatte yüzde 1,6’ya yakın değer kazandı. SOL, haber yayın saati itibarıyla 187 dolara yükseldi.

Bir analiste göre, altcoin’in yükselişi asıl şimdi başlıyor.

Kripto para analisti World of Charts, X üzerinde SOL/USDT paritesinin günlük grafiğini inceledi. Analist, Solana’nın mart ayından beri boğa flaması formasyonu oluşturduğuna dikkat çekti.

Boğa flaması bir devam formasyonudur. Piyasada mevcut yükseliş trendinin devam edeceğinin sinyalini verir.

SOL, temmuz ayında gösterdiği fiyat performansıyla bu formasyondan hem sıyrıldı hem de formasyon bölgesine geri dönerek test etti. Analiste göre Solana, şimdi ise 250 doları hedefliyor.

