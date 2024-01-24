Kripto para analisti Bluntz, SOL’un fiyatının son birkaç hafta içinde bir “B dalgası üçgeni” çizmiş olabileceğini öne sürdü.

Özet:

Twitter analisti Bluntz, Solana’daki (SOL) düşüş trendinin devam edeceğini öngörüyor ve bunu bir alım fırsatı olarak yorumluyor.

Solana ağında zincir üstü işlem aktivitesi azalırken NFT satış hacmi ise yükselişte.

Solana (SOL) Düşüşe mi Hazırlanıyor?

Twitter’daki popüler kripto para analistlerinden Bluntz, Solana (SOL) fiyatının yeni bir düşüş yaşayabileceğini öngörüyor. SOL grafiğinin “B dalgası üçgeni” adı verilen belirli bir trendi takip ettiğini dile getiren Bluntz, dolayısıyla olası bir düşüşü alım fırsatı olarak değerlendireceğini belirtiyor.

B dalgası üçgeni, Elliott Dalga Teorisi’ndeki aşamalardan biridir ve fiyat düzeltmesi sırasında ortaya çıkar. “B dalgası üçgeninde”, söz konusu kripto para biriminin grafiğinde bir dizi düşük tepe ve yüksek dip noktası oluşur ve herhangi bir yönde önemli bir hareket yapmadan önce bir konsolidasyon dönemi yaşanacağı şeklinde yorumlanır.

Twitter’daki diğer kripto para analistleri Ali Martinez ve JAKE de yeni Solana (SOL) fiyat tahminlerinde bulundu. Ali Martinez Solana (SOL) fiyatının 110 dolar direncini geçmeyi başarması durumunda 163 dolara yükseleceğini öngördü. JAKE ise Solana’nın “sağlam” ekosisteme sahip olduğunu belirterek SOL fiyatının 750 dolara yükselebileceğini tahmin etti.

Solana’da (SOL) Zincir Üstü Metrikler Ne Anlatıyor?

Solana’nın son fiyat düzeltmesi, ağın zincir üstü işlem hacminin önemli ölçüde azaldığı bir döneme denk geliyor. DefiLlama verilerine göre Solana ağınının günlük işlem hacmi birkaç gündür 700 milyon doların altında. Bu miktar, SOL fiyatının 120 dolar seviyesinde alınıp satıldığı Aralık ayındaki 2,6 milyar dolarlık günlük işlem hacminden önemli ölçüde uzakta.

Solana ağındaki toplam kilitli değer (TVL) de 2024 yılının başından bu yana önemli ölçüde azaldı. TVL metriği ağda kilitlenen veya stake edilen varlıkların toplam değerini ölçümlediği için SOL fiyatında yaşanan düşüşler de TVL’yi direkt olarak etkiliyor. Bununla birlikte TVL’deki düşüşün bir diğer nedeni kullanıcıların olası zararlardan kaçmak için varlıklarını Solana ağı dışına transfer etmesi de olabilir.

Öte yandan Solana ağında olumlu gelişmeler de kaydediliyor. Öyle ki kısa bir süre önce Solana ağındaki NFT işlem hacmi bir önceki haftaya kıyasla %55 oranında artarak 70 milyon dolara yükseldi.