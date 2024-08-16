Kripto para piyasasında düşüş trendleri sürerken, Solana (SOL) etrafındaki iyimser hava giderek güçleniyor.

Özet:

Birçok kripto analisti, SOL’un önümüzdeki aylarda kayda değer bir yükseliş yaşayacağını öngörüyor.

Bu analistler arasında öne çıkan piyasa stratejisti ve trader Curbo, Solana’nın 500 dolar seviyesine ulaşma potansiyeline dikkat çekiyor.

Curbo, Solana’nın hedef fiyatlarını 400 ve 500 dolar olarak belirlemiş durumda ve bu seviyelere ulaşılmasının mevcut konsolidasyon aşamasından çıkışa bağlı olduğunu vurguluyor. Yaklaşık 170 gündür belirli bir fiyat aralığında sıkışan Solana, ana destek ve direnç seviyeleri arasında gidip geliyor. Curbo, eğer SOL bu dar aralıktan çıkmayı başarırsa, fiyatın hızla artabileceğini ve 400-500 dolar seviyelerine ulaşabileceğini tahmin ediyor. Ayrıca, SOL’un boğa döngüsünün sonunda 800 ila 1.000 dolar seviyelerine kadar çıkabileceğini de öngörüyor.

$SOL Solana has consolidated between $120-$210 for ~170 days, bouncing between monthly support/resistance. When this consolidation eventually breaks up, the move is going to be massive. Expect a swift move up to ~$400-$500, before advancement to ~$800-$1k+.#SOLANA ⚡️ pic.twitter.com/rqMf6VJ7dM — Curb◎ (@CryptoCurb) August 14, 2024

Curbo’nun bu analizleri, başka bir kripto analisti olan XForce Global’in öngörüleriyle de uyumlu. XForce Global, Solana’nın mevcut durumunu Bitcoin’in geçmişteki benzer döngülerine benzetiyor ve beşinci dalganın SOL’u 400 ila 500 dolar seviyelerine taşıyabileceğini belirtiyor.

Piyasa analisti Crypto Kaleo da Solana’nın, Ethereum’un 2020’deki rallisine benzer bir yol izleyebileceğini öne sürüyor. Kaleo’ya göre, Solana mevcut boğa döngüsünde Ethereum’un izlediği yolu takip ederse, döngü sonunda 1.000 dolar gibi iddialı bir hedefe ulaşabilir.

Bu analizler, Solana’nın mevcut piyasa koşullarında önemli bir yükselişe hazır olduğunu gösteriyor. Analistler, SOL’un grafiklerinde pozitif eğilimler tespit ederek, yakın gelecekte önemli bir büyüme kaydedebileceğine inanıyor. Eğer Solana, mevcut konsolidasyon aşamasından çıkmayı başarırsa, önünde yeni zirvelere ulaşma yolunda büyük bir potansiyel var.

Özetle, genel kripto piyasasındaki zorluklara rağmen, Solana’nın geleceği için güçlü bir iyimserlik söz konusu. Analistler, Solana’nın mevcut fiyat aralığından çıkış yapması durumunda, 400-500 dolar ve daha yüksek seviyelere ulaşma olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor.