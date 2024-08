Kripto para piyasasında düşüş trendleri sürerken, Solana (SOL) etrafındaki iyimser hava giderek güçleniyor.

Özet:

Curbo, Solana’nın hedef fiyatlarını 400 ve 500 dolar olarak belirlemiş durumda ve bu seviyelere ulaşılmasının mevcut konsolidasyon aşamasından çıkışa bağlı olduğunu vurguluyor. Yaklaşık 170 gündür belirli bir fiyat aralığında sıkışan Solana, ana destek ve direnç seviyeleri arasında gidip geliyor. Curbo, eğer SOL bu dar aralıktan çıkmayı başarırsa, fiyatın hızla artabileceğini ve 400-500 dolar seviyelerine ulaşabileceğini tahmin ediyor. Ayrıca, SOL’un boğa döngüsünün sonunda 800 ila 1.000 dolar seviyelerine kadar çıkabileceğini de öngörüyor.

$SOL

Solana has consolidated between $120-$210 for ~170 days, bouncing between monthly support/resistance.

When this consolidation eventually breaks up, the move is going to be massive.

Expect a swift move up to ~$400-$500, before advancement to ~$800-$1k+.#SOLANA ⚡️ pic.twitter.com/rqMf6VJ7dM

— Curb◎ (@CryptoCurb) August 14, 2024