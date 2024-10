Son bir yılda %420 oranında değer kazanan Solana (SOL) kripto para piyasasında en iyi performans gösteren projeler arasında yer alıyor.

Kaydettiği yükselişlerle dikkatleri üzerine çeken SOL’un zincir üstü hacmindeki ve Toplam Kilitli Değer’indeki (TVL) artışlar, gelecekteki olası yükselişlerin habercisi olarak yorumlanıyor.

CoinGecko verilerine göre son bir haftalık süreçte %14,2 oranında değer kazanan SOL, 174 dolar seviyesinde işlem görüyor. SOL fiyatı 24 Ekim Perşembe günü 178,68 dolara kadar yükseldi ve piyasa değeri de 80 milyar doları aştı.

Solana’nın (SOL) piyasa değeri şu anda British American Tobacco, Spotify, Marriott International ve Mitsubishi Corporation gibi dev şirketlerin piyasa değerini geçmiş durumda. Analistler, SOL’un piyasa değerinin katlanarak artacağını öngörüyor.

Popüler kripto para analisti Titan of Crypto, SOL’un haftalık grafiğinde büyük bir boğa bayrağı oluştuğunu söyleyerek bu formasyonun SOL fiyatında %700’lük yükselişe yol açabileceğini tahmin etti. Titan of Crypto’nun bu tahminin gerçekleşmesi halinde SOL fiyatı 1.400 dolar seviyesine yükselebilir.

That are insane numbers, Think 400-500 most likely and everything above is a gift

— Fusel (@Fuselwhale) October 24, 2024