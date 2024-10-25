Son bir yılda %420 oranında değer kazanan Solana (SOL) kripto para piyasasında en iyi performans gösteren projeler arasında yer alıyor.

Kaydettiği yükselişlerle dikkatleri üzerine çeken SOL’un zincir üstü hacmindeki ve Toplam Kilitli Değer’indeki (TVL) artışlar, gelecekteki olası yükselişlerin habercisi olarak yorumlanıyor.

Solana (SOL) 1.400 Dolara Yükselebilir mi?

CoinGecko verilerine göre son bir haftalık süreçte %14,2 oranında değer kazanan SOL, 174 dolar seviyesinde işlem görüyor. SOL fiyatı 24 Ekim Perşembe günü 178,68 dolara kadar yükseldi ve piyasa değeri de 80 milyar doları aştı.

Solana’nın (SOL) piyasa değeri şu anda British American Tobacco, Spotify, Marriott International ve Mitsubishi Corporation gibi dev şirketlerin piyasa değerini geçmiş durumda. Analistler, SOL’un piyasa değerinin katlanarak artacağını öngörüyor.

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Popüler kripto para analisti Titan of Crypto, SOL’un haftalık grafiğinde büyük bir boğa bayrağı oluştuğunu söyleyerek bu formasyonun SOL fiyatında %700’lük yükselişe yol açabileceğini tahmin etti. Titan of Crypto’nun bu tahminin gerçekleşmesi halinde SOL fiyatı 1.400 dolar seviyesine yükselebilir.

That are insane numbers, Think 400-500 most likely and everything above is a gift — Fusel (@Fuselwhale) October 24, 2024

Bununla birlikte %700’lük yükseliş, Solana’nın (SOL) piyasa değerinin de 600 milyar dolara yükselmesini gerektiriyor. Karşılaştırmak gerekirse Bitcoin’in piyasa değeri 1,348 trilyon dolar seviyesinde ve Ethereum’un piyasa değeri ise 306 milyar dolar seviyesinde. Bazıları Titan of Crypto’nun bu tahminin gerçekleşebileceğini öngörürken bazıları ise pek fazla ihtimal vermiyor.

Solana Ekosistemine Yakından Bakış

SOL fiyatındaki artış, Solana ağındaki zincir üstü işlem hacmiyle de destekleniyor. DefiLlama verilerine göre Solana’nın zincir üstü işlem hacmi son bir haftadır 2 milyar doların üzerinde seyrediyor. Öte yandan Solana ağındaki Toplam Kilitli Değer (TVL) de 24 Ekim’de 6,7 milyar dolarla 34 ayın zirvesine ulaştı.

Dolayısıyla bu veriler, Solana’ya yönelik ilginin arttığını gösteriyor. Bu, SOL fiyatı için olumlu bir gelişme olarak yorumlanıyor. Solana ağındaki Toplam Kilitli Değer’de (TVL) yaşanan artış, yatırımcıların ağda daha fazla sermaye tuttuğu anlamına geliyor. Bu yatırımcıların Solana’ya yönelik güveninin arttığı anlamına geliyor.