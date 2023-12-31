ChatGPT’ye göre, Solana ağının kitlesel olarak benimsenmesi, geçmişteki ağ sorunlarıyla başa çıkılması ve diğer faktörler SOL’un 2024’teki potansiyel yükselişinde önemli bir rol oynayabilir.

Özet:

Solana (SOL) 2023 yılında kaydettiği performansla kripto para piyasasında dikkatleri üzerine çekti. Bu performansla birlikte Solana (SOL) piyasa değeri en yüksek kripto para birimleri arasında kısa bir süreliğine de olsa Binance Coin’i (BNB) tahtından ederek 4. sıraya kadar yükseldi.

Önde gelen analistler ve uzmanlar, SOL’un yükseliş potansiyeli konusunda iyimserliklerini sürdürüyor. Varlığın 2023 yılındaki performansını 2024 yılında da sürdürmesi, teknolojisinin benimsenmesi, geçmişteki ağ sorunlarının üstesinden gelmesi, düzenleyici gelişmeler ve piyasa değerini ve faydasını artırabilecek potansiyel stratejik ortaklıklar gibi faktörlere bağlı.

Şu an için Solana (SOL) piyasa değeri açısından BTC, ETH, USDT ve BNB gibi kripto paraların gerisinde. Ancak ağın son dönemdeki iyi performansı sonrasında SOL, işlem hacmi ve NFT satış hacmi konularında bazı rakiplerini geride bıraktı.

Solana (SOL) Yükselişini 2024 Yılında da Sürdürebilir mi?

Solana (SOL) son bir haftalık zaman diliminde 125 doları aşarak yılın en iyi performans gösteren kripto para birimlerinden biri oldu. SOL yılın başında 10 doların altında işlem görürken Aralık ayında ise 125 dolara kadar yükseldi. SOL’un piyasa değeri kısa süre içerisinde %1.000’in üzerinde artış kaydetti ve 50 milyar doları aştı. CoinGecko verilerine göre SOL’un piyasa değeri şu anda 44 milyar dolar seviyesinde.

Bu olağanüstü yükseliş trendiyle birlikte Solana’nın (SOL) piyasa değeri kısa bir süreliğine de olsa Binance Coin’in (BNB) piyasa değerini geride bıraktı ve varlık en yüksek piyasa değerli altcoin’ler arasında dördüncü sıraya yükseldi.

Bu yazımızın devam eden bölümünde Solana’nın (SOL) bu performansı 2024 yılında da devam ettirip piyasa değerine göre en büyük altcoin olup olamayacağına yakından bakacağız.

ChatGPT’ye göre bu ihtimal tamamen imkansız değil ancak birçok farklı faktöre bağlı. En önemli faktör ise ağın teknolojisinin benimsenmesi. Düşük maliyetli ve yüksek hızlı işlemlere olanak sağlayan Solana (SOL) merkezsiz finans alanında en çok tercih edilen ekosistemlerden bir tanesi.

OpenAI’ın yapay zeka tabanlı sohbet botu, Solana’nın (SOL) 2024 yılında başarıya ulaşıp ulaşamamasının geçmişte yaşadığı sorunların üstesinden gelip gelemeyeceğine bağlı olduğunu belirtti. Hatırlatmak gerekirse Solana ağı son yıllarda birçok önemli ağ kesintisi yaşadı.

ChatGPT, düzenlemeler konusundaki gelişmelerin de hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Yapay zeka botuna göre kripto para sektörü lehine düzenlemeler, SOL fiyatı üzerinde olumlu bir etki yaratabilir. Bununla birlikte ChatGPT, Solana’nın önde gelen finans kuruluşlarıyla kurabileceği olası ortaklıkların da ağın kullanımını be benimsenmesini arttıracağını, sonuç olarak SOL fiyatının bu durumdan olumlu etkilenebileceğini belirtti.

CoinGecko verilerine göre Solana’nın (SOL) piyasa değeri şu anda 44,3 milyar dolar seviyesinde. Öte yandan Ethereum’un (ETH) piyasa değeri ise 280 milyar dolar sınırında.

Solana Bu Metriklerde Ethereum’u Geçti

Solana’nın şimdiye kadar bazı metriklerde rakibi Ethereun’dan daha iyi performans gösterdiğini belirtelim. DefiLlama verilerine göre Solana’nın işlem hacmi son birkaç günlük zaman diliminde 1,3 milyar doların üzerine çıktı. Ayın büyük bir bölümünde ise Ethereum bu seviyenin gerisinde kaldı.

Solana ağında NFT işlem hacmi geride bıraktığımız hafta 88 milyon doların üzerine yükseldi. Ethereum ağındaki NFT işlem hacmi ise aynı süreçte 74 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Son olarak Solana’nın Google’daki aranma hacminin, Ethereum’u geride bıraktığını belirtelim. Bu da yatırımcıların ve kullanıcıların Ethereum’a kıyasla Solana’ya daha fazla ilgi gösterdiği anlamına geliyor.