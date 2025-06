Kripto piyasasında hafta sonu gelen satış baskısı, Solana (SOL) fiyatını da olumsuz etkiledi. 11 Haziran’da 168 dolar seviyesinde işlem gören SOL, dört gün üst üste düşerek 13 Haziran’da 140 dolar desteğini test etti. Bu seviye, birçok analist tarafından “kritik eşik” olarak görülüyor.

Kripto analisti Ali, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Eğer Solana 140 dolar seviyesini kaybederse, fiyatın 100 dolara kadar gerileyebileceğini” belirtti. Bu da yaklaşık %30’luk bir düzeltme anlamına geliyor.

If #Solana $SOL loses $140 as support, it could open the door for a deeper pullback toward $100. pic.twitter.com/slBGK9vc3Z

— Ali (@ali_charts) June 15, 2025