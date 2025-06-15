Kripto piyasasında hafta sonu gelen satış baskısı, Solana (SOL) fiyatını da olumsuz etkiledi. 11 Haziran’da 168 dolar seviyesinde işlem gören SOL, dört gün üst üste düşerek 13 Haziran’da 140 dolar desteğini test etti. Bu seviye, birçok analist tarafından “kritik eşik” olarak görülüyor.

140 Dolar Desteği Kırılırsa %30 Düşüş Riski Var

Kripto analisti Ali, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Eğer Solana 140 dolar seviyesini kaybederse, fiyatın 100 dolara kadar gerileyebileceğini” belirtti. Bu da yaklaşık %30’luk bir düzeltme anlamına geliyor.

If #Solana $SOL loses $140 as support, it could open the door for a deeper pullback toward $100. pic.twitter.com/slBGK9vc3Z — Ali (@ali_charts) June 15, 2025

13 Haziran’daki sert satışlarda bu destekten tepki alan SOL, şu anda %0,39 artışla 146 dolar civarında işlem görüyor. Ancak bu toparlanmanın sürdürülebilir olup olmayacağı hâlâ belirsiz.

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Gözler 140 Dolarda

Coinglass verilerine göre, son 24 saatte kripto piyasasında toplam 131 milyon dolar likidasyon yaşandı. Geçtiğimiz hafta ise bu rakam 1 milyar doların üzerine çıkmıştı. Bu ortamda, Solana’nın 140 dolarlık desteği yeniden test etmesi hâlinde yatırımcılar daha güçlü satışlarla karşı karşıya kalabilir.

Öte yandan eğer yükseliş ivmesi kazanırsa, boğaların hedefi 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar olan 160 dolar ve 174 dolar seviyeleri olacak.

ETF Beklentileri Yükselişi Destekleyebilir mi?

Piyasanın genel havası baskı altında olsa da, bazı analistler, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), önümüzdeki ay altcoin ETF başvurularına onay verebileceğini öne sürüyor.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, özellikle Solana ve staking odaklı ETF’ler için erken onay ihtimalinin masada olduğunu belirtti. Bu da yaz aylarında bir “altcoin ETF sezonu” yaşanabileceği beklentisini güçlendiriyor.

Sonuç: Solana’da Yön Arayışı Sürüyor

Solana şu anda kritik bir teknik seviyede işlem görüyor. 140 doların altı, satışların hızlandığı bir bölge olabilir. Ancak ETF haberleri ya da piyasa genelinde gelecek olumlu gelişmeler, fiyatı yeniden 160 dolar ile 174 dolar bandına taşıyabilir.

Bu süreçte yatırımcılar için en kritik seviye: 140 dolar. Kırılırsa 100 dolarlık derin düzeltme riski masada.