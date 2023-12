Solana Mobile cephesinden yapılan açıklamada, stok tükendikten sonra verilen Solana Saga akıllı telefon siparişlerinin iptal edileceği duyuruldu.

Solana Mobile ayrıca şüpheli görülen satın alma işlemlerini de iptal edildiğini bildirdi.

Bu duyuru özellikle 20.000 telefonluk stoğa rağmen ABD ve Avrupa’dan gelen yüksek talebin ardından geldi.

Solana Mobile, stokların tükenmesinin ardından yapılan satın alımları iptal ettiğini duyurdu. Bununla birlikte şüpheli olarak değerlendirilen satın alımlar da stok olup olmadığına bakılmaksızın iptal edilecek. Bununla birlikte Solana, Saga akıllı telefonunu mümkün olduğunda çok sayıda kullanıcıyla buluşturma konusundaki kararlılığını yineledi.

Last week, we saw an overwhelming demand for Saga, with sellouts in both the US & EU on our limited inventory of 20,000 devices produced globally.

In working to fulfill orders, we learned of an inventory management issue with our third-party distributor that resulted in an…

— Solana Mobile 🌱 (@solanamobile) December 22, 2023