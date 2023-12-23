Solana Mobile cephesinden yapılan açıklamada, stok tükendikten sonra verilen Solana Saga akıllı telefon siparişlerinin iptal edileceği duyuruldu.

Solana Mobile ayrıca şüpheli görülen satın alma işlemlerini de iptal edildiğini bildirdi.

Bu duyuru özellikle 20.000 telefonluk stoğa rağmen ABD ve Avrupa’dan gelen yüksek talebin ardından geldi.

Solana Saga Siparişlerini İptal Etti

Solana Mobile, stokların tükenmesinin ardından yapılan satın alımları iptal ettiğini duyurdu. Bununla birlikte şüpheli olarak değerlendirilen satın alımlar da stok olup olmadığına bakılmaksızın iptal edilecek. Bununla birlikte Solana, Saga akıllı telefonunu mümkün olduğunda çok sayıda kullanıcıyla buluşturma konusundaki kararlılığını yineledi.

Last week, we saw an overwhelming demand for Saga, with sellouts in both the US & EU on our limited inventory of 20,000 devices produced globally. In working to fulfill orders, we learned of an inventory management issue with our third-party distributor that resulted in an… — Solana Mobile 🌱 (@solanamobile) December 22, 2023

Sonuç olarak Solana Mobile, siparişini iptal ettiği kullanıcılar için önümüzdeki günlerde para iadesi yapacak. Solana Mobile, yaşattığı hayal kırıklığı ve iptallerin neden olduğu her türlü rahatsızlıktan dolayı özür diledi. Bununla birlikte Solana Mobile, iptal bildirimi almayan kullanıcıların ise akıllı telefonlarının kargolandığı konusunda güvence verdi. Solana Mobile, bu siparişlerin yılbaşından önce alıcılara ulaştırılmasını hedefliyor.

Solana Mobile, Saga akıllı telefonlarına yönelik destekleri nedeniyle topluluğa şükranlarını iletti.

Solana Saga Telefonlara Talep Neden Arttı?

Solana akıllı telefonu Saga’yı yılın Nisan ayında piyasaya sürüldü. Kapsamlı ve erişilebilir kripto para entegrasyonlarına sahip olan telefon, 999 dolarlık tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasaya sürüldü. Ancak Solana, akıllı telefona yönelik talebi arttırmak için Ağustos ayında ürünün fiyatını 599 dolara indirdi.

Bu kayda değer indirime rağmen ilk birkaç ayda yalnızca birkaç bin cihaz satıldı.

Ancak son haftalarda Solana’nın Saga telefonuna yönelik talep son birkaç haftada yeniden yükseldi. Bu yükselişte Solana tabanlı memecoin projesi Bonk Inu’nun (BONK), Saga akıllı telefon sahiplerine yönelik gerçekleştirdiği airdrop etkili oldu. Bonk Inu ekibi, her bir Saga telefon sahibine 30 milyon BONK token’lik airdrop gerçelleştirdi. Dolayısıyla 599 dolara Solana’nın Saga telefonunu satın alanlar karşılığında 900 doları aşkın değere sahip airdrop alabiliyordu.

16 Aralık 2023 tarihinde Solana Mobile, sosyal medya X üzerinden Saga akıllı telefonun stoklarının tamamen tükendiğini duyurdu. Solana Mobile, topluluğa destekleri için şükranlarını sundu ve gelecek için heyecanlandıklarını belirtti.