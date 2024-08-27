Analistlere göre SOL, önümüzdeki aylarda ne kadar yükselebilir?

Özet:

Solana (SOL) yıl başından beri yüzde 60, Ağustos 2023’ten beri ise yüzde 670 değerlendi. Bazı analistler altcoin’in daha da değerleneceğini öngörüyor.

Analistler genel olarak yükseliş beklerken, belirli teknik göstergeler SOL’ün kısa vadede düzeltme geçirebileceğini gösteriyor.

SOL Rekor Kıracak Mı?

Solana (SOL), son ayların en iyi performansını gösteren kripto paralarından biri oldu. Yıla 105 dolar civarında başlayan SOL, mart ayındaki ralli sırasında 200 doların üzerine çıktı. Altcoin’in nefesi aradan geçen aylarda bir miktar kesildi. Haber yayın saati itibarıyla 155 dolardan işlem gören SOL, 25 dolara gerilediği bir yıl öncesine kıyasla hala yüzde 670 değer kazanmış durumda.

Sektörün bazı katılımcıları ufukta büyük bir rallinin göründüğünü söylüyor. X kullanıcısı Jelle, fiyat keşfine hazır olan varlığın bu döngüde 450 dolar ile 600 dolar aralığını hedeflediğini belirtti.

Çok daha pozitif bir öngörü sunan Curbo, SOL’ün kısa vadede 400-500 dolara fırladıktan sonra 1.000 dolara kadar yükseleceğini düşünüyor. Analist bu tahminini SOL’ün altı ay boyunca 120 ile 210 dolar aralığında konsolide olmasına dayandırıyor.

Bu konsolidasyon nihayet sona erdiğinde, devasa bir yükseliş hareketi göreceğiz.

Göstergeler Ne Söylüyor?

Analistler yükselişe işaret ederken, belirli göstergeler kısa vade için tam tersine işaret ediyor.

Göreceli güç endeksi (RSI), mevcut trendin gücünü ölçmede kullanılan bir gösterge ve 0 ile 100 puan arasında değişiklik gösteriyor. RSI’ın 70 puanın üzerine çıkması, yakında düzeltme yaşanabileceğini gösteriyor. SOL RSI geçtiğimiz günlerde 70 puanı geçti ve haber yayın saati itibarıyla 60 puan civarında seyrediyor.

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Stokastik osilatör de RSI’a benzer olarak fazla yükseliş veya düşüş durumlarını tespit etmede kullanılıyor. 0 ve 100 puan aralığında değişen göstergede 80 puanın üzeri, fazla yükseliş sinyali olarak değerlendiriliyor. Solana stokastik osilatör göstergesi mevcut durumda 81,4 puan ölçülüyor.