Solana ağındaki NFT satışları 2023 yılının Kasım ayıyla birlikte yükselişe geçti.

CryptoSlam verileri, Solana ağındaki toplam NFT satış hacmi 5 milyar doları aşarak önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

Bu artış, bundan sadece birkaç ay önce ölüm sessizliğinde olan Solana ağındaki NFT piyasası için yeni bir canlanmaya işaret ediyor.

Solana Ekosistemi Yükselişte

Solana ağındaki NFT’lerin kümülatif satış hacmi 5.014.124.016 dolara yükselerek ağda NFT’lere yönelik ilginin yeniden canlandığını ortaya koydu. Solana ağında 2,2 milyonu aşkın NFT alıcısı ve 1,6 milyon NFT satıcısıyla güçlü bir kullanıcı tabanına sahip.

Solana ağındaki NFT satışları, 2023 yılının Kasım ayıyla birlikte yeniden yükselişe geçti. 2023 yılının Kasım ayında Solana ağındaki satışlar, bir önceki aya kıyasla %192 oranında artarak 82 milyon dolara yükseldi. Bu yükseliş Aralık ayında da devam etti.

Solana ağında Aralık ayındaki NFT satıi hacmi 365 milyon dolara yükselerek Ethereum ağındaki 353 milyon dolarlık satış hacmini geride bıraktı.

Solana ağındaki NFT satışlarında gözlenen artış, SOL fiyatında yaşanan yükselişlerle aynı dönemde geldi. CoinGecko verilerine göre Şubat 2024 itibariyle SOL 102 dolar bandında işlem görüyor.

Her ne kadar 2024 yılının Ocak ayında Solana ağındaki NFT satış hacmi biraz azalsa da 239 milyon doların üzerinde kalmaya devam etti. Şubat 2024 itibariyle Solana ağındaki NFT satış hacmi ise 161 milyon dolar seviyesinde.

Solana’ya yönelik ilginin artmasıyla son 3 ayda ağdaki NFT satış hacmi 1 milyar dolarlık artış yaşadı.

Analistlere Göre Ethereum NFT Alanında Güç Kaybedecek

Solana ağına yönelik ilginin artması, ekosistemdeki airdrop ve çeşitli teşvikler sunan bazı projelere bağlanabilir.

Solana ağındaki NFT pazar yeri Tensorians, Aralık ayında 28 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı. Bir diğer pazar yeri Mad Lads’in işlem hacmi ise 24,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

JPMorgan’da Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analistler, Solana’nın güç kazanmasıyla Ethereum’un NFT alanındaki pazar payının azalacağını öngörüyor. JPMorgan analistleri, Ethereum ağının tıkanıklık ve yüksek işlem ücretleri gibi ölçeklenebilirlik sorunları nedeniyle kullanıcıların alternatif ağlara yöneleceğini tahmin ediyor. JPMorgan analistleri bu durumdan en çok fayda gören ağın Solana olduğunu bildirdi.