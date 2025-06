Solana Labs’ın kurucu ortağı ve CEO’su Anatoly Yakovenko, altcoin projelerinin topluluk adına Bitcoin (BTC) satın almasını açıkça eleştirdi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda bu fikri “çok aptalca” olarak nitelendiren Yakovenko, bu tür uygulamaların projeler açısından gereksiz ve mantıksız olduğunu savundu.

Yakovenko, bir projenin topluluk adına Bitcoin satın almasının hem finansal hem de ideolojik olarak hatalı bir yaklaşım olduğunu belirtti. Şöyle dedi:

Buradaki “hindistan cevizi” benzetmesi, maliyet/fayda dengesine yönelik alaycı bir gönderme olarak yorumlandı.

This is so dumb. Projects should keep 18-36 months of post kill list runway in short term tbills but that’s about it. Why would anyone want a team to buy and hold bitcoin for them when they can do it themselves? Why pay for all those coconuts.

— toly 🇺🇸 (@aeyakovenko) June 16, 2025