Solana Labs’ın kurucu ortağı ve CEO’su Anatoly Yakovenko, altcoin projelerinin topluluk adına Bitcoin (BTC) satın almasını açıkça eleştirdi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda bu fikri “çok aptalca” olarak nitelendiren Yakovenko, bu tür uygulamaların projeler açısından gereksiz ve mantıksız olduğunu savundu.

“Neden Altcoin’ler Sizin Yerinize Bitcoin Tutsun?”

Yakovenko, bir projenin topluluk adına Bitcoin satın almasının hem finansal hem de ideolojik olarak hatalı bir yaklaşım olduğunu belirtti. Şöyle dedi:

“Bu gerçekten aptalca… Topluluk, kendi Bitcoin’ini kendisi alabilirken neden bir ekip onlar adına BTC tutsun ki? Neden o kadar hindistan cevizine para ödeyesin?”

Buradaki “hindistan cevizi” benzetmesi, maliyet/fayda dengesine yönelik alaycı bir gönderme olarak yorumlandı.

This is so dumb. Projects should keep 18-36 months of post kill list runway in short term tbills but that’s about it. Why would anyone want a team to buy and hold bitcoin for them when they can do it themselves? Why pay for all those coconuts. — toly 🇺🇸 (@aeyakovenko) June 16, 2025

Yakovenko’ya göre projeler, yalnızca 36 aya kadar işletme giderlerini karşılayacak kadar sermayeyi, düşük riskli varlıklarda (örneğin ABD tahvilleri) tutmalı.

Cardano’nun Önerisine Tepki

Yakovenko’nun bu çıkışı, Cardano kurucu ortağı Charles Hoskinson’ın kısa süre önce yaptığı bir öneriye yanıt niteliğinde. Hoskinson, Cardano hazinesinden 100 milyon dolar değerinde ADA’nın Bitcoin ve stabil varlıklara dönüştürülmesini teklif etti.

Hoskinson’a göre bu hamle, Cardano ekosistemi üzerinde maddi olarak olumsuz bir etki yaratmayacak. Yıllık getiri ile yeniden ADA satın alınıp hazine güçlendirilebilir. Bu strateji başarılı olursa, her yıl tekrarlanabilir ve ekosistem için “istikrarlı bir zemin” sağlanabilir. Bitwise Invest’in Alpha Stratejileri Başkanı Jeff Park, bu eğilimi şaşkınlıkla karşıladı:

“Kendi token’larını terk edip Bitcoin hazinesi oluşturan altcoin projeleri, 2025 tahmin listemde yoktu.”

Yani bazı piyasa uzmanlarına göre, bu durum altcoin projelerinin kendi ekonomik modellerine olan güvenlerinin azaldığını gösterebilir.

Hoskinson: “Bitcoin Artık Tek ‘Sound Money’ Değil”

Charles Hoskinson daha önce yaptığı bir açıklamada, Bitcoin’in “tek sağlam para” olma hakkını kaybettiğini savunmuş ve şunları söylemişti:

“Bitcoin maksimalistlerine bu unvanı bırakmayacağız.”

Bitcoin, Altcoin’ler için Güvenli Liman mı?

Solana’nın kurucusu Yakovenko, bu trendi sert bir dille eleştirirken, Cardano gibi projeler Bitcoin’i ekosistem teminatı olarak kullanma eğiliminde. Tartışma, kripto para piyasasında merkeziyetsiz hazine yönetimi, risk dağılımı ve proje sadakati gibi konuların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Önümüzdeki dönemde daha fazla altcoin projesi benzer stratejiler izlerse, bu durum piyasa yapısını derinden etkileyebilir.

"The biggest threat to #Bitcoin's dominance has and always will be #Cardano." – Charles Hoskinson pic.twitter.com/78R6AbE3uD — Altcoin Daily (@AltcoinDaily) June 13, 2025