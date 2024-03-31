Solana ağında memecoin çılgınlığı tüm hızıyla devam ediyor. Kısa süre önce Solana’nın kurucusu Anatoly Yakovenko memecoin’ler hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Anatoly Yakovenko, piyasayı kasıp kavuran tartışmalı token’lere ilişkin fikirlerini dile getirdi.

Söz konusu açıklama, Solana tabanlı memecoin WIF’in kısa süre önce 4,7 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmasının ardından geldi. WIF şu anda kripto para piyasasındaki en büyük 31. kripto para konumunda. WIF, en büyük memecoin’ler arasında ise 3. sırada yer alıyor.

Sonuç olarak WIF, ARB, XLM gibi dev projeleri geride bırakmayı başardı.

Anatoly Yakovenko sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada memecoin’lerin kötü özelliklerini yaptıkları hayırsever bağışlarla telafi edebilecekleri görüşüne şiddetle karşı çıktı. Memecoin yatırımcılarına seslenen Yakovenko hayırseverlik çabalarının yerel köpek barınaklarında gönüllü olmak gibi somut eylemlere dönüştürülmesini tavsiye etti.

Anatoly Yakovenko, Dogwifhat’te (WIF) yükselişi tetikleyen çılgınlığı kabul etti ve memecoin’leri iyi ya da kötü olarak yargılamaktan kaçındı. Yakovenko onları hediye kartlarına benzetti ve yatırımcılarının birbirlerini olumlu eylemler için teşvik etmesinin önemini vurguladı.

Popüler memecoin Dogwifhat (WIF), kripto para piyasasında dengeleri alt üst etmeye devam ediyor. Yakovenko ise bu gelişmelerin ortasında memecoin’lere ilişkin tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Yakovenko, memecoin yatırımcılarını kazanç sağlamanın ötesinde kripto para sektörüne yön verme konusundaki rollerini yeniden düşünmeye teşvik ediyor.