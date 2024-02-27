Parcl, puan sistemi ve kuruluşlardan gördüğü destek nedeniyle airdrop avcılarının radarında.

Solana kullanıcıları yeni bir airdrop’a hazırlanıyor. Gerçek dünya varlıkları (RWA) protokolü Parcl, kendi kripto parası PRCL’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Protokol, pazartesi günü PARCL için planlarını duyurdu. İlk olarak bir milyar coin dolaşıma sokulacak. Bu arzın yüzde 7-8’i airdrop’a ayrılacak. Token ekonomisinin detayları ise mart ayında açıklanacak.

PARCL bir yönetişim token’ı olacak ve sahiplerine protokolün geleceği hakkında söz hakkı verecek. Parcl Labs API’a da entegre edilecek kripto para, üst düzey meskun gayrimenkul verilerine erişim sunacak.

Parcl, Solana ekosistemindeki en büyük 12’inci DeFi protokolü konumunda. Protokole kilitli toplam değer 100 milyon dolara yakın. Protokolü Dragonfly Capital, Coinbase Ventures ve Not Boring gibi önde gelen kuruluşlar destekliyor.

Solana Airdrop Çılgınlığına Parcl da Katıldı

Parcl, kendi kategorisinde en aktif protokollerden biri.

Protokolün puan sistemi kullanıcı aktivitesini ölçüyor. Kazanılan puanlar özel ödül ve özelliklere erişim sunuyor. Puanı yüksek olan kullanıcılar, potansiyel airdrop’larda da daha fazla coin alıyor.

Protokoller token dağıtım kurallarını belirlerken genellikle derecelerden yararlanıyor.

Gerçekleşmesi olası airdrop rehberimizde Parcl da yer alıyor. Rehbere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz