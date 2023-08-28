Solana Labs, merkezsiz ödeme protokolü Solana Pay’in Shopify’a entegre edildiğini duyurdu.

Bu gelişmeyle birlikte gelecekte BONK ve SOL, Shopify platformunda ödeme yöntemi olarak kullanılabilecek. Dolayısıyla Shopify platformunda faaliyet gösteren milyonlarca işletme, Solana Pay aracılığıyla kripto para ödemeleri gerçekleştirebilecek.

Solana Labs cephesinden yapılan açıklamada entegrasyonun başlangıçta yalnızca USDC ödemelerini destekleyeceğini açıkladı. Gelecekte Shopify’a entegre edilen Solana Pay’in çok daha çeşitli kripto para birimlerini ödeme yöntemi olarak desteklemesi bekleniyor.

Solana ve Shopify Ortaklık Kurdu

Solana cephesinden yapılan resmi basın açıklamasında Solana Pay’in, banka ücretlerini, ters ibrazları ve bekletme sürelerini ortadan kaldıracağı belirtildi. Solana Pay’in Shopify’a entegrasyonu aynı zamanda Solana blockchain’indeki USD tabanlı stabilcoin’lerle doğrudan ödemelere olanak sağlayacak.

Solana Pay kullanan Shopify kullanıcıları kripto para odaklı ürünlerden, sınır ötesi ödemelerden ve Web3 özellikli ticaret deneyimlerinden de yararlanabilecek. Solana Vakfı’nın Ticaret İş Geliştirme Başkanı Josh Fried gelişmeyle ilgili olarak şunları kaydetti:

Solana Pay’in Shopify entegrasyonu, milyonlarca satıcıya daha dinamik ve verimli bir ödeme seçeneği sunarken, tüketiciler de Shopify’ı kullanan geniş satıcı ağından dijital dolar para birimleriyle mal ve hizmetler için ödeme yapabilmenin rahatlığını sunacak.

Solana Pay 2022 yılının Şubat ayında Solana blockchain’i üzerinde açık kaynaklı bir ödeme protokolü olarak başlatıldı. Solana Pay’in Shopify’a entegrasyonuyla birlikte kullanıcılar ilk olarak ödeme yöntemi olarak USDC’yi kullanacak. Gelecekte entegrasyonun daha fazla kripto para birimini desteklemesi bekleniyor.

Solana Vakfı’nın İş Geliştirme Başkanı Josh Fried, TechCrunch’a yaptığı açıklamada USDC’yi kasıtlı bir şekilde seçtiklerini, çoğu Shopify kullanıcısının ilk adımda ABD doları tabanlı bir ödeme yöntemini benimsemeye daha açık olacağını düşündüklerini ifade etti.

Josh Fried ayrıca USDC’nin ihraççısı Circle’ın ABD yasalarınca düzenlendiğini ve dijital para birimleriyle ödeme yapan kullanıcıların USDC’ye alışkın olduğunu da sözlerine ekledi.

Solana Pay ile Shopify arasındaki entegrasyon gelecekte SOL ve BONK da dahil olmak üzere yeni kripto para birimlerini de destekleyecek.

Solana’da 6 Aydır Kesinti Yaşanmıyor

Geçmişte Solana blockchain’inde 24 saatten daha uzun süren kesintiler yaşandı. Ancak yapılan iyileştirmelerle ağın kapasitesi arttırıldı. Sonuç olarak son 6 ayda Solana blockchain’inde herhangi bir kesinti yaşanmadı.

Akıllı sözleşme destekli blockchain ağı Solana, 2023 yılının Şubat ayından bu yana %100 kapasiteyle faaliyetlerine devam ediyor.