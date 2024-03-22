Solana, Ethereum, BNB Chain ve Avalanche gibi rakip ağları geride bırakarak bu yıl kripto para yatırımcılarının en çok ilgi gösterdiği ağ oldu. Solana, bu yıl yatırımcıların %50’sinin ilgisini çekmeyi başardı.

Kripto para veri, sağlayıcısı CoinGecko’ya göre 2024 yılına Solana damga vurdu. 2024 yılında en popüler blockchain ekosistemi olarak ön plana çıkan Solana’ya kripto para yatırımcılarının %50’lik önemli bir bölümü ilgi gösterdi.

CoinGecko verilerine göre Solana’nın token’i SOL şu anda 169 dolar bandında işlem görüyor. 2021 yılında kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyelerine çok yaklaşan Solana (SOL) geride bıraktığımız günlerde 208 dolara kadar yükseldi.

Solana (SOL), tüm zamanların en yüksek seviyesini 2021 yılında 260 dolarla kaydetmişti.

Son bir yılda yaklaşık %645 oranında değer kazanan SOL böylelikle kripto para topluluğunda ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. SOL’daki bu yükselişte Solana ağına yönelik artan talep etkili oldu. Öyle ki Dogwifhat (WIF) ve Bonk (BONK) gibi Solana tabanlı popüler memecoin’ler, ağ aktivitesindeki artışa önemli ölçüde katkı sağladı.

Solana’daki memecoin ekosistemi giderek büyümeye devam ediyor. Ağdaki popüler memecoin’ler arasında kısa süre önce Slerf (SLERF) ve Book of Meme’nin (BOME) de katıldı.

CoinGecko verilerin Solana ağındaki merkezsiz finans (DeFi) ekosisteminin büyümeye devam ettiğini ve Parcl, Pyth Network, Jupiter ve Marinade gibi popüler projelerin rekorları alt üst ettiğini gösteriyor.

DefiLlama verilerine göre Solana ağındaki toplam kilitli değer (TVL) kısa süre önce 4 milyar doları aştı ve Ocak ayına kıyasla %200 artış yaşadı.

Solana (SOL) Piyasadaki Düzeltmeden Nasıl Etkilendi?

Son bir haftalık süreçte kripto para piyasasında çok sert fiyat düzeltmeleri kaydedildi. Bu süreçte Bitcoin %20’ye varan değer kaybı yaşayarak 73.740 dolardan 60.900 dolara kadar geriledi. Ethereum da 4.000 dolardan 3.107 dolara kadar geriledi.

Ancak Solana bu süreçte BTC ve ETH’ye kıyasla daha güçlü kalmayı başardı. CoinGecko verilerine göre son bir haftalık süreçte %5,8 oranında değer kaybeden SOL, 169 dolar bandında işlem görüyor.