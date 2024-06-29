GSR Markets, SOL ETF’leri onaylanırsa Solana’nın (SOL) fiyatının yaklaşık 9 kat artabileceğini öngörüyor. GSR Markets bu öngörüsünü Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ardından BTC’nin kaydettiği performansa dayandırıyor.

Solana’nın Yükselişi ve ETF Potansiyeli

Solana, Bitcoin ve Ethereum ile birlikte kripto para piyasasında üst sıralardaki yerini sağlamlaştırıyor. Kısa bir süre önce ABD’de yapılan spot Solana ETF başvurularıyla birlikte bu durum daha da pekiştirildi. SOL şu anda BTC ve ETH’den sonra ABD’de başlatılacak üçüncü kripto para ETF’i olma yolunda ilerliyor.

GSR Markets’in son analizine göre, bu tür ETF’ler Solana’nın fiyatında önemli bir artışa katalizör olabilir ve mevcut değerinin 9 katına kadar çıkabilir.

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SOL İçin 8.9x Fiyat Artışı

GSR Markets, Solana ETF’lerinin başlatılmasının SOL fiyatı üzerindeki olası etkilerini ölçmek için Bitcoin örneğinden yararlandı. Tarihsel veriler, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının ardından BTC fiyatının 2,7 katlık artış yaşayarak 27.000 dolardan 73.740 dolara yükseldiğini gösteriyor.

GSR Markets, Solana ETF’lerinin onaylanmasının SOL fiyatı üzerinde daha büyük bir etki yaratabileceğini tahmin ediyor. Bu kapsamda GSR Markets, SOL fiyatının 1,4 kat ile 8,9 kat arasında artış yaşayabileceğini öngörüyor.

GSR Markets’e göre BTC’nin aksine, Solana’nın aktif olarak staking ve merkeziyetsiz uygulamalarda kullanılması, ETF girişlerinden daha yüksek bir etki yaratabilir.

Spot Solana ETF’leri Ne Zaman Onaylanabilir?

GSR Markets’in araştırmasına göre ABD’de bir kripto para ETF’i başlatmak için gereken süreç düzenlemelere ve piyasa koşullarına bağlı. BTC ve ETH ETF’lerinin aksine SOL ETF’lerinin başlatılabilmesi için federal olarak düzenlenmiş bir vadeli işlem piyasası ve yıllar boyunca gösterilen piyasa korelasyonu gerekiyor.

Ancak ABD’deki son siyasi gelişmeler, düzenlemeler konusunda olumlu gelişmeler yaşanabileceğine işaret ediyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasında 180 derecelik bir dönüş yaparak kendisini kripto para destekçisi olarak konumlandırdı. Bu durum Joe Biden liderliğindeki Demokratların kripto paralara yönelik olumsuz tutumunu da yumuşattı.

Sonuç olarak kısa bir süre önce ABD’de birkaç kripto para yanlısı yasa tasarısı, iki partiden de destek almayı başardı.

Solana’nın ETF Onayı İçin Belirleyici Faktörler

GSR Markets’e göre Solana için spot ETF’lerin başlatılabilmesi için merkeziyetsizlik ölçümleri ve öngörülen talep gibi kritik faktörler yer alıyor.

Bu anlamda Nakamoto Katsayısı, staking gereksinimleri ve yönetişim derecelendirmeleri gibi metrikler, Solana’nın bir spot ETF’e hazır olup olmadığını değerlendirmede kritik rol oynayacak. Öte yandan piyasa göstergeleri, yönetim altındaki varlıklar (AUM) ve topluluk aktivitesi metrikleri de potansiyel yatırımcı ilgisi de piyasa uygunluğunu ölçmede kritik faktörler arasında yer alıyor.