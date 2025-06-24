Solana (SOL), kurumsal yatırımcıların radarında yeniden yükselişe geçti. Chicago Ticaret Borsası’ndaki (CME) vadeli işlem hacimlerinin rekor seviyelere ulaşması, olası bir Solana ETF onayı için güçlü bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Halihazırda yedi farklı Solana ETF başvurusu SEC incelemesinde bulunuyor.

CME’deki İşlem Yoğunluğu Rekor Kırdı

Haziran ayında CME üzerindeki SOL vadeli işlemlerinde hacim, Mart’taki lansmandan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. İşlem gören 106 bin kontrat ile toplamda 3 milyar dolarlık hacme ulaşıldı. Mayıs ayında bu işlemlerin %10’unun kurumsal yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmiş olması dikkat çekici bir veri olarak öne çıkıyor.

ETF beklentileri sadece CME verileriyle sınırlı değil. VanEck’in Solana ETF ürünü olan VSOL, geçtiğimiz hafta DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation) sistemine sembol olarak eklendi. Bu işlem ETF’nin yakında piyasaya sürüleceği anlamına gelmese de, geçmiş örneklerde (örneğin VanEck’in Ethereum ETF’i) bu sürecin 6 haftada tamamlandığı görülmüştü.

Tahmin platformu Polymarket’e göre Solana ETF onayı için olasılık %91, Temmuz sonuna kadar işlem görmeye başlaması ihtimali ise %50 seviyesinde. Bloomberg’in ETF olasılık grafiği de en yakın onaylanabilecek aday olarak Solana’yı öne çıkarıyor.

ETF Onayıyla SOL Yeniden 180-200 Dolar Aralığına Dönebilir

SOL, geçtiğimiz haftalarda 130 doların altına sarksa da, şu anda 140 dolar bandına geri döndü. ETF onayı durumunda, fiyatın %50’ye varan yeniden fiyatlama yaşayarak 180 ile 200 dolar aralığına yükselmesi bekleniyor. Grayscale’in GSOL ürünü de şu anda yaklaşık 138 dolarlık SOL fiyatına karşılık geliyor ve bu da spot piyasayla paralel hareket ettiğini gösteriyor.

Piyasa, ETF’nin getirebileceği yeni kurumsal talep ve zincir üstü aktiviteyle birlikte, 2025 yazını bir “Solana yazı” olarak adlandırmaya hazırlanıyor. Artan hacimler, yeni token lansmanları ve güçlü gelir dönemiyle Solana, kripto piyasasında yeniden ön sıralara yükseliyor. ETF onayı ise bu süreci hızlandırabilecek en büyük katalizör olabilir.