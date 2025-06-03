Kripto para piyasası, son günlerde küresel belirsizlikler ve ticaret gerilimlerinin etkisiyle genel bir geri çekilme yaşıyor. Bitcoin sınırlı bir düşüşle haftayı kapatırken, Solana, Dogecoin ve XRP gibi popüler altcoin’lerde kayıplar daha belirgin hale geldi.

Piyasa analizlerine göre, yatırımcıların riskten uzak durmaya başlaması, DeFi platformlarındaki düşük faiz oranları ve işlem hacmindeki zayıflık kripto piyasasında satış baskısını artırdı. FRNT Financial’ın veri analitiği direktörü Strahinja Savic, “Makroekonomik belirsizlikler, kriptoda risk iştahını sıfırladı. Sert satışlar, bu sürecin doğal bir yansıması.” ifadelerini kullandı.

Altcoin’ler Bitcoin’in Gerisinde Kaldı

Piyasa değeri bakımından en büyük altcoin’lerden Solana, son bir haftada yüzde 10’dan fazla değer kaybederek 156 dolara geriledi. Dogecoin yüzde 14 düşüş yaşarken, XRP yüzde 5 oranında gerileme gösterdi. Bitcoin ise aynı dönemde yüzde 4,3’lük bir düşüşle 105 bin dolar civarında işlem gördü.

Ethereum cephesinde ise önemli bir değişim gözlemlenmedi. Ancak son ağ güncellemesinin ardından yaşanan iyimserlik, Ethereum’un son 30 günde yüzde 40’a yakın yükselmesine katkı sağladı.

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Trump’ın Ticaret Politikası Piyasaları Etkiliyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ve diğer ülkelere yönelik gümrük vergisi politikalarını yeniden gündeme taşıması, ekonomik büyümeye ilişkin endişeleri tazeledi. Artan ticaret gerilimleri, yalnızca geleneksel piyasaları değil, kriptoyu da etkisi altına aldı.

Geçtiğimiz ay enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle Solana 180 doların üzerine çıkmıştı. Aynı dönemde Dogecoin ve XRP’de de benzer yükselişler görülmüştü. Ancak iyimser hava yerini satış baskısına bıraktı.

Öte yandan Bitcoin’in piyasa hakimiyeti yüzde 65’e ulaştı. Yıl başından bu yana yüzde 10’un üzerinde artış gösteren lider kripto para, göreceli olarak daha az etkilendi. Savic ise kripto piyasasına olan ilginin sürdüğünü belirterek, “ABD hükümetinin kriptoya karşı genel yaklaşımı olumlu yönde ilerliyor.” değerlendirmesini yaptı.