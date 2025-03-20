Solana Labs CEO’su Anatoly Yakovenko, şirketin yayınladığı tartışmalı reklam hakkında sessizliğini bozdu.

“Kötüydü, hâlâ içimi kemiriyor” diyen Yakovenko, 19 Mart’ta X platformunda yaptığı açıklamada, reklamı başta küçümsediği için pişman olduğunu belirtti. “Bunu doğrudan olduğu gibi söylemek yerine hafife aldığım için utanıyorum. Aslında bu reklam, dezavantajlı bir grubu hedef alan, kırıcı bir içerikti” ifadelerini kullandı.

Kısa Sürede Kaldırıldı

Solana’nın resmi X hesabından 18 Mart’ta paylaşılan “America Is Back — Time to Accelerate” başlıklı reklam, Solana Accelerate konferansını tanıtmayı amaçlıyordu.

İki buçuk dakikalık videoda, terapi seansında olan bir adamın “yenilikçilik” hakkında düşündüğünü söylediği görülüyor. Kripto ve blockchain teknolojisinden bahseden bu kişiye, terapist şu yanıtı veriyor:

“Daha verimli bir şey yapsan daha iyi olurdu, mesela yeni bir cinsiyet keşfetmek gibi.”

Took them 9 hours to delete it. Also all the major players in the Solana ecosystem suddenly delete their tweets promoting/supporting the ad and RT’d and liked takes about it being bad. They approved this, supported it and celebrated it. They rolled it back because it hurt… pic.twitter.com/kPMERDpTcn — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) March 18, 2025

Ardından terapist, adamın “zamirlerine odaklanmasını” öneriyor. Buna karşılık adam ise “Ben cinsiyet değil, teknoloji icat etmek istiyorum” diyerek tepki gösteriyor.

Reklam, 2017’de yapılan bir GitHub anketine göre non-binary ve trans bireylerin de dahil olduğu Solana ekosisteminde büyük bir öfkeye yol açtı. Pek çok kişi reklamı “rezalet” olarak nitelendirerek Solana ekibini sert şekilde eleştirdi.

Gelen tepkiler üzerine Solana ekibi, paylaşımı yaklaşık 9 saat sonra kaldırdı. Ancak o ana kadar 1.2 milyon kez izlenen ve 1.300 yorum alan video, ciddi bir tartışma yaratmıştı.

Yakovenko: “Kültürel Tartışmalara Karışmayacağım”

Solana Labs CEO’su Yakovenko, reklamın yayından kaldırılmasını isteyen topluluk üyelerini takdir ettiğini söyledi. Bu olayı bir ders olarak göreceğini belirten Yakovenko, artık açık kaynak yazılım geliştirmeye ve merkeziyetsiz teknolojilere odaklanacağını dile getirdi. Ayrıca “Bundan sonra kültürel savaşların dışında kalacağım” ifadesini kullandı.

Tepkilere neden olan bu reklam, Solana’nın “Solana herkes içindir” mesajını paylaşmasından sadece 9 gün sonra yayımlandı.

Solana is for everyone — Solana (@solana) March 8, 2025

Öte yandan, Solana’nın yerel token’ı SOL, son 24 saat içinde yüzde 6’dan fazla değer kazandı. CoinMarketCap verilerine göre, bu yükseliş ABD Merkez Bankası’nın (FOMC) faiz oranlarını sabit tutma kararının ardından piyasada yaşanan genel toparlanmayla aynı döneme denk geldi.

Bu hareketle birlikte SOL’un haftalık performansı yüzde 8’in üzerine çıkarak yükseliş trendini sürdürdü.