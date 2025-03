Solana Labs CEO’su Anatoly Yakovenko, şirketin yayınladığı tartışmalı reklam hakkında sessizliğini bozdu.

“Kötüydü, hâlâ içimi kemiriyor” diyen Yakovenko, 19 Mart’ta X platformunda yaptığı açıklamada, reklamı başta küçümsediği için pişman olduğunu belirtti. “Bunu doğrudan olduğu gibi söylemek yerine hafife aldığım için utanıyorum. Aslında bu reklam, dezavantajlı bir grubu hedef alan, kırıcı bir içerikti” ifadelerini kullandı.

Solana’nın resmi X hesabından 18 Mart’ta paylaşılan “America Is Back — Time to Accelerate” başlıklı reklam, Solana Accelerate konferansını tanıtmayı amaçlıyordu.

İki buçuk dakikalık videoda, terapi seansında olan bir adamın “yenilikçilik” hakkında düşündüğünü söylediği görülüyor. Kripto ve blockchain teknolojisinden bahseden bu kişiye, terapist şu yanıtı veriyor:

“Daha verimli bir şey yapsan daha iyi olurdu, mesela yeni bir cinsiyet keşfetmek gibi.”

Took them 9 hours to delete it.

Also all the major players in the Solana ecosystem suddenly delete their tweets promoting/supporting the ad and RT’d and liked takes about it being bad.

They approved this, supported it and celebrated it.

They rolled it back because it hurt… pic.twitter.com/kPMERDpTcn

— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) March 18, 2025