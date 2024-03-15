BONK ve WIF son dönemde kaydettikleri yükselişlerle dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı. Solana tabanlı bu iki memecoin astronomik oranlarda değer kazandı.

Ancak bu hafta başında piyasaya sürülen bir memecoin günlük bazda %5.000 oranında değer kazanarak çıkışa geçti.

Memecoin’ler yüksek kâr potansiyeline rağmen sert fiyat dalgalanmaları nedeniyle yüksek risklidir.

Yükselişe Geçebilecek Bir Sonraki Memecoin

Kripto para piyasasında her geçen gün birçok yeni token piyasaya sürülüyor. Bazıları kısa süre içerisinde yok olurken bazıları da astronomik yükselişler yaşayarak tarih yazmayı başarıyor.

Görünüşe bakılırsa Solana ağında geliştirilen en yeni memecoin’lerden biri olan BONK OF MEME (BOME) adlı bir token de piyasayı altüst etme potansiyeline sahip.

Bu hafta başında piyasaya sürülen BOOK OF MEME (BOME), CoinGecko verilerine göre %5.000 oranında değer kazandı ve 350 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı.

BOME’nin yaşadığı bu astronomik yükselişin ardından popüler kripto para borsası Bitrue’da listelendi. BOME şu anda Bitrue borsasında BOME/USDT paritesiyle işlem görüyor.

BOOK OF MEME’in (BOME) önümüzdeki günlerde kripto para piyasasının geri kalanı tarafından benimsenip benimsenmeyeceğini ve varlığın yakın gelecekte yükseliş trendine devam edip etmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

Solana Tabanlı Memecoin’ler Çok Popüler

Dogwifhat (WIF) ve Bonk Inu (BONK) gibi Solana tabanlı memecoin’ler, 2023 yılından bu yana kripto para piyasasına damga vurdu. Özellikle son birkaç aydır memecoin’lerdeki yükseliş trendi sırasında BONK ve WIF önemli yükselişler yaşadı.

Dogwifhat (WIF) son bir aylık zaman diliminde yaklaşık %700 oranında değer kazandı ve 3,44 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. WIF’in piyasa değeri kısa süre önce 3 milyar doları aştı. Böylelikle WIF piyasa değeri sıralamasına göre 3. en büyük memecoin oldu.

Memecoin’lerde yaşanan bu sert yükselişler, Binance gibi dev borsaların ve Arthur Hayes gibi sektörün önde gelen isimlerin memecoin’lere ilgi göstermesiyle sonuçlandı.

WIF, erken dönem yatırımcılarının birçoğunun milyoner yaptı. CryptoPotato olarak 2023 yılının sonunda bildirdiğimiz üzere 310 dolarlık yatırımla 2,5 milyon WIF satın alan gizemli bir yatırımcı, şu anda yaklaşık 7 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kazancın üzerinde oturuyor.

Öte yandan yatırımcılar, memecoin’lerin yüksek fiyat dalgalanmalarına açık olması nedeniyle sert düşüşlere de hazırlıklı olmalı. Aşağıdaki YouTube videomuzu izleyerek yatırımcıların boğa sezonlarında en sık yaptığı 3 hataya göz atabilirsiniz.