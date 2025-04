Büyük yatırımcılar ve trader’lar, Solana’da gerçekleşecek büyük bir token kilit açılımı öncesinde SOL varlıklarını elden çıkarıyor.

Blockchain analiz platformu Lookonchain, 4 Nisan’da yaptığı açıklamada, “Bugün birçok balina, stake edilmiş SOL’lerini çözdü ve sattı,” dedi. Platform, dört büyük işlem tespit etti ve bunların toplam değerinin 3 milyon doları aştığını belirtti. En büyük işlemde tam 258.646 SOL, yaklaşık 30 milyon dolar karşılığında satıldı.

Solana’daki satış dalgasının nedenlerinden biri, memecoin çılgınlığının sona ermesi oldu. Son iki ayda SOL fiyatı yüzde 60 oranında düşüş yaşadı.

Many whales unstaked and dumped $SOL today!

Ayrıca 4 Nisan’da yaklaşık 200 milyon dolar değerinde SOL’un kilidinin açılması, satış baskısını daha da artırdı. Blockchain analiz firması Arkham Intelligence, bunun 2028’e kadar gerçekleşecek en büyük tek günlük stake çözme işlemi olduğunu açıkladı.

CoinNess Global’e göre, toplam 425.266 SOL (yaklaşık 50 milyon dolar) kilit açılımı gerçekleşti ve bunun 284.147 SOL’u (33 milyon dolar) Binance, Kraken ve Coinbase gibi borsalara aktarıldı.

$200M OF SOL UNLOCKING TOMORROW

Tomorrow (4th April) marks the largest single-day unlock of staked SOL until 2028.

These 4 accounts staked a total of $37.7M of SOL in April 2021, and are up 5.5x at current prices. pic.twitter.com/qvKFWxygh9

— Arkham (@arkham) April 3, 2025