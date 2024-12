Solana (SOL), Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından güçlü bir yükseliş yakalayarak 23 Kasım’da 263 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştı.

Tüm zamanların en yüksek seviyesinin kaydedilmesinin ardından fiyat düzeltmesine giden SOL şu anda zirvesinin %11 altında işlem görüyor. Buna rağmen büyük yatırımcılar, yani balinalar SOL biriktirmeye devam ediyor. Analistler ise SOL fiyatının 600 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Trump’ın zaferi sonrasında Solana (SOL) hızla yükselişe geçerek Ripple’ın XRP’sini ve Binance Coin’i (BNB) geride bıraktı. Fakat sonrasında XRP üçüncü sıraya yeniden yükseldi ve BNB de beşinci sıradaki yerini geri kazandı. Son birkaç haftalık süreçte yaklaşık %11 oranında değer kaybeden SOL konsolidasyon sürecine devam ediyor.

CZwk…qjwN withdrew 46,103 $SOL ($10.81M) from #Binance in the past 18 hours.

In the past 24 hours, 4 whales withdrew 185,510 $SOL ($42.46M) from #Binance .

Bu düşüşü fırsat olarak gören büyük yatırımcılar SOL biriktirmeye başladı. Kripto para analitik platformu Lookonchain verilerine göre birçok balina cüzdanı, Binance gibi borsalardan yüklü miktarda SOL çekerek soğuk cüzdanlara taşıdı. Bu tür işlemler genellikle varlık üzerindeki satış baskısını azalttığından yükseliş işareti olarak yorumlanıyor.

Popüler analist IncomeSharks, Solana’daki fiyat hareketlerinin omuş baş omuz formasyonuna benzediğini belirterek kısa vadede düzeltme yaşanabileceğini ancak SOL fiyatının Ekim ayından bu yana korunan Supertrend desteğine yaklaştığını ve bu seviyeden toparlanabileceğini ifade etti. Beklendiği gibi oldu ve SOL bu destekten sekerek yeniden 230 doların üzerine yükseldi.

$SOL – Pretty obvious H & S playing out. Just because you want price to go higher doesn't mean sometimes it goes down first. Good news is we are approaching Supertrend support (green line). Has held this since October so good chance for a bounce soon. pic.twitter.com/iatYrkPHgM

Jelle adlı bir başka analist ise Solana’nın bir önceki zirvesi olan 225 dolar seviyesinin üzerinde kalması durumunda, bu döngüde fiyatın 600 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor. Balinaların alım stratejileri ve piyasa koşullar bu öngörüye dair umutları arttırıyor.

$SOL broke its previous ATH, and now forms a falling wedge right on top of the 25-day EMA.

Also retesting RSI midlevel.

Looks ready to resume price discovery soon.

My targets: $400-600. Send it. pic.twitter.com/lqX8Wcx8Ui

— Jelle (@CryptoJelleNL) December 3, 2024