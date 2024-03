Bu hafta başında piyasaya sürülen Solana tabanlı yeni memecoin BOOK OF MEME (BOME) %3.000’in üzerinde değer kazanarak hızlı bir başlangıç yaptı.

Kripto para analitik platformu Lookonchain’in verilerine göre BOOK OF MEME’in (BOME) ön satışına katılan ve 50 SOL’luk yatırım yapan bir yatırımcı 123.000 dolar değerinde 767 SOL’luk kazanç sağladı.

Shatter.sol adlı yatırımcı, böylelikle BOOK OF MEME’deki (BOME) astronomik yükselişi yakalamayı başardı.

Shatter.sol adlı yatırımcı, BOME’nin ön satışına katıldı ve 50 SOL değerinde 170,25 milyon BOME satın aldı. BOME’de yaşanan astronomik yükselişi değerlendiren Shatter.sol, bu varlıklarını satarak 123.000 dolar değerinde 767 SOL elde etti.

Invest 50 $SOL and get back 767 $SOL, earn 717 $SOL($123K) in just 14 hours!

shatter.sol spent 50 $SOL to join the presale of $BOME and received 170.25M $BOME.

Then he sold all 170.25M $BOME for 767 $SOL.https://t.co/HU8Or5Eyan pic.twitter.com/odYPc9zDqW

— Lookonchain (@lookonchain) March 14, 2024