Bu hafta başında piyasaya sürülen Solana tabanlı yeni memecoin BOOK OF MEME (BOME) %3.000’in üzerinde değer kazanarak hızlı bir başlangıç yaptı.

Kripto para analitik platformu Lookonchain’in verilerine göre BOOK OF MEME’in (BOME) ön satışına katılan ve 50 SOL’luk yatırım yapan bir yatırımcı 123.000 dolar değerinde 767 SOL’luk kazanç sağladı.

Shatter.sol adlı yatırımcı, böylelikle BOOK OF MEME’deki (BOME) astronomik yükselişi yakalamayı başardı.

Yatırımcının Stratejisi Neydi?

Shatter.sol adlı yatırımcı, BOME’nin ön satışına katıldı ve 50 SOL değerinde 170,25 milyon BOME satın aldı. BOME’de yaşanan astronomik yükselişi değerlendiren Shatter.sol, bu varlıklarını satarak 123.000 dolar değerinde 767 SOL elde etti.

Kripto sanatçısı Darkfarms tarafından geliştirilen BOME çok kısa süre içerisinde yatırımcıların ilgi odağı oldu. Darkfarms, internet meme’leri için kalıcı bir depolama kütüphanesi oluşturmak amacıyla BOME’u tanıttı. 10 Mart’ta tanıtılan proje, 13 Mart’ta ön satışa sunuldu.

BOOK OF MEME’in (BOME) yaratıcısı Darkfarms projeyi çok yönlü bir kütüphane olarak tanımlıyor. Darkfarms yaptığı açıklamada BOOK OF MEME’i güncellenebilir bir elektronik dergi, çok fonksiyonlu bir meme oluşturma aracı ve CC0 meme kütüphanesi gibi özelliklere sahip bir “shitcoin” olarak özetledi.

BOOK OF MEME’in 13 Mart’taki ön satışında kullanıcıların Darkfarms tarafından oluşturulan bir adrese SOL token göndermesi gerekiyordu. Alışıldık satışların aksine, bu ön satışta sabit bir fiyat yoktu ve token tahsisi her katılımcının katkıda bulunduğu SOL oranına bağlı olarak belirlenecekti.

BOME %3.000’den Fazla Değer Kazandı

Ön satıştan elde edilen gelir, Darkfarms’ın 500-600 SOL’lük beklentilerini aştı. Bu nedenle Darkfarms fonların dağıtımını belirleyebilmek için bir topluluk oylaması düzenledi.

Darkfarms, BOOK OF MEME (BOME) ön satışında 11.131 SOL toplandığını açıkladı. Sonuç olarak BOME fiyatı astronomik bir şekilde artmaya başladı. CoinGecko verilerine göre BOME son 24 saatte %3.000’in üzerinde değer kazandı ve 0.006474 dolar seviyesine kadar yükseldi.

PEPE meme’inin görüntülerinin yaratıcısı olan Darkfarms iki yıl mnce SMOWL adlı NFT koleksiyonu piyasa sürmüştü.