Solana ağındaki memecoin çılgınlığı devam ediyor. Ağda popülerite kazanan memecoin’lere her geçen gün yenileri ekleniyor.

CoinGecko verilerine göre Dogwifhat 13 Aralık tarihinden bu yana %298.272 oranında değer kazandı. Bugün 4,83 dolarak kadar yükselene popüler memecoin böylelikle tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

Şu sıralar Solana ağında hayvan temalı meme token’lere büyük bir talep var. Kısa süre önce piyasaya sürülen cats in a dogs world (MEW) adlı bir memecoin WIF’e rakip oldu. Söz konusu memecoin, Cuma günü %120’nin üzerinde bir artış göstererek yalnızca 48 saatlik işlem süresinde 513 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı.

CoinGecko verilerine göre cats in a dogs world (MEW) son 24 saatte 4.8 oranında değer kaybederek 0,007329 dolar seviyesine geriledi. Veriler, cats in a dogs world’ün (MEW) piyasa değerinin 31 Mart Pazar günü itibariyle 652 milyon dolar seviyesinde olduğunu gösteriyor.

cats in a dogs world (MEW) tüm zamanların en yüksek seviyesini 31 Mart’ta 0,009716 dolarla belirledi.

BitMEX’in kurucusu ve eski CEO’su Arthur Hayes, memecoin çılgınlığını körüklemeye devam ediyor. Haftalar önce WIF’e destek veren Hayes şimdi de gözünü MEW’e dikmiş gibi görünüyor. Arthur Hayes’in paylaşımının ardından cats in a dogs world’ün (MEW) popülaritesinde ciddi bir artış yaşandı.

I went into the kitty litter tray and found $MEW

Meow bitches. 😘😘😘😘😘 pic.twitter.com/rg6HYPPQQd

— Arthur Hayes (@CryptoHayes) March 29, 2024