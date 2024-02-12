Yeni araştırmalar, Solana ağındaki kesintinin nedeninin doğrulayıcı istemcisindeki bir hata olduğunu gösteriyor.

6 Şubat Salı günü Solana ağı çöktü ve 5 saat boyunca kesintiye uğradı. Sorunun giderilmesinin ardından Solana ağındaki doğrulayıcılar yeniden başlatıldı.

Solana Labs tarafından yapılan açıklamada beş saatlik düşüşün nedeninin işlemlerin sonsuz bir döngüye girmesine nedeniyle kaynaklandığını açıkladı.

Anza kurucu ortağı Jeff Washington tarafından yayınlanan blockchain otopsi raporuna göre ise çöküş, Just-in-Time (JIT) derleme önbelleğindeki bir hata, işlemlerin durmasıyla gerçekleşti. Söz konusu hata, Solana’nın doğrulayıcı istemcisinin 1.17 sürümünü etkiledi. Stake edilen SOL’ların %95’inin bu sürümde olması nedeniyle ağdaki tüm doğrulayıcılar durdu.

Alınan aksiyonlarla birlikte hataya yol açan sorunlar ortadan kaldırıldı ve ağ yeniden başlatıldı. Solana Labs gelecekte bu tür sorunların önlenmesi için kapsamlı bir plan hazırladıklarını bildirdi.

Ağ Kesintisine Rağmen SOL Yükselişte

Solana ağı 2021 yılının Eylül ayından bu yana en az dokuz kez çöktü. Bu çöküşler süresince Solana ağı 150 saati aşkın süre boyunca kesintiye uğradı. Söz konusu kesintiye yol açan hatanın 2022 yılında tespit edilerek Solana ekibine bildirildiği ortaya çıktı.

Solana ağının 6 Şubat Salı günü çökmesi, Charles Hoskinson ve Max Keiser gibi sektörün önde gelen isimlerinin eleştirilerine yol açtı. Uzmanlar, ağ kesintilerini önlemek için alınan önlemlerin ağı daha da merkezileştirdiğini iddia etti.

Ancak tüm eleştirilere rağmen Solana ağı geride bıraktığımız bir haftalık süreçte önemli ölçüde toparlandı ve 110 doların üzerine kadar yükseldi. CoinMarketCap verilerine göre Solana (SOL) son bir haftalık süreçte %8,01 oranında değer kazanarak 104,89 dolardan işlem görüyor.

Solana (SOL) şu anda Cardano (ADA) ve Avalanche (AVAX) ile birlikte haftanın en iyi performans gösteren kripto paraları arasında yer alıyor. CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere önde gelen bir analist, Bitcoin’deki tarihsel modellerden yola çıkarak Solana (SOL) fiyat tahmininde bulundu.