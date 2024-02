Solana blockchain’i bir kez daha çöktü. Mühendisler, sorunun nedenini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Popüler blockchain ağı Solana, 2024 yılındaki ilk kez ağ kesintisine maruz kaldı. Solana ağında 2023 yılının Şubat ayından bu yana kesinti yaşanmıyordu.

Ağ kesintisinin nedeni şu anda Solana mühendisleri tarafından araştırılıyor. Ana ağ-beta kümesinin devre dışı kalmasıyla birlikte status.solana.com sitesinde “Önemli Kesinti” ifadesine yer verilmeye başlandı. Fakat neyse ki, tüm mainnet-beta RPC node’ları bu süreçte çalışmaya devam ediyor. Aynı zamanda Solana ağ kaşifi (explorer) da çalışıyor. Bu da Solana’daki tüm ağ işlevlerinin bozulmadığı anlamına geliyor.

Solana ağında geride bıraktığımız yıl da benzer ağ kesintileri yaşanmıştı ve mühendisler bu problemleri hızlı bir şekilde çözerek ağ tekrar sorunsuz bir şekilde çalışır hale getirmişti.

Engineers from across the ecosystem are investigating an outage on mainnet-beta. This thread will be updated as more information becomes available https://t.co/rfeioQ6BG9

— Solana Status (@SolanaStatus) February 6, 2024