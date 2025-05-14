Kripto dünyasında tanınan Solana, 2025 itibarıyla Amerika’da yükselen bir bebek ismi haline geldi. Güneşi ve sıcaklığı çağrıştıran ismin popülerliği, kültürel etkilerle birleşince hızla arttı.

İspanyolca ve Latince kökenli “Solana” kelimesi, “güneşli yer” anlamına geliyor. Amerika Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, Solana ismi 2023’te 933. sıradayken, 2024’te 691’e, 2025’te ise 242’ye yükseldi.

İsim uzmanları, Solana’nın sıcaklık ve neşe çağrıştıran melodik yapısının ebeveynler tarafından cazip bulunduğunu belirtiyor. Grammy ödüllü sanatçı SZA’nın gerçek adı Solána Imani Rowe da ismin tanınırlığını artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Solana kelimesi, yüzyıllardır İspanyolca konuşulan bölgelerde güneşe bakan yamaçlar için kullanılıyordu. İspanyolca sözlüklerde ise “güneşe bakan yer”, “odalar” ya da “araziler” anlamlarına sahip. Latince “sol” kelimesi de “güneş” anlamına geliyor.

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Solana blokzinciri tarafında ise ismin kökeni daha farklı. Kurucular Raj Gokal ve Anatoly Yakovenko, Kaliforniya’daki Solana Beach’te tanıştı. Yakovenko, “Sabah sörf yapar, işe bisikletle gider, sonra yine sörf yapardık,” diyerek Solana ismini seçme nedenlerini açıklamıştı.

Solana ağı şu anda saniyede 4.388 işlem gerçekleştiriyor ve arzının yüzde 86,5’i dolaşımda. Katman-1 blokzincirleri arasında en yüksek işlem kapasitesine sahip projelerden biri olarak öne çıkıyor.

Ağa olan kurumsal ilgi de artıyor. Şirketler, Solana’yı hazinelerine dahil etmeye başladı; bazıları dönüştürülebilir tahvillerle yatırım yapıyor. Mart ayında Florida merkezli bir şirket, Solana vadeli işlem ETF’si başlattı ve yeni ürünlerin de yolda olduğu belirtiliyor.

CoinGecko verilerine göre Solana, piyasa değeri bakımından en büyük 10 kripto para arasında 6. sırada yer alıyor. 184 dolardan işlem gören varlık, son 1 ayda yüzde 40, son 1 yılda ise yüzde 25 değer kazandı.