Solana (SOL), 178 dolarlık güçlü direnç seviyesine yakın hareket ederken dar bir fiyat aralığında sıkıştı.

95 dolardan bu yana yükseliş trendi sergileyen kripto para, teknik açıdan olumlu sinyaller veriyor. Analistlere göre, 178 doların üzerinde hacimli bir kırılma yaşanması halinde fiyatın kısa vadede 241 dolara kadar tırmanması mümkün görünüyor.

Son aylarda güçlü destek seviyelerine tutunarak istikrarlı bir şekilde yükselen SOL, klasik piyasa döngüsüne uygun bir yapı sergiledi. Fiyat, 95 dolar seviyesindeki dip bölgeden yükselerek önce 124,56 dolardaki kontrol noktasına ulaştı, ardından 178 dolardaki arz alanına yaklaştı. Teknik analiz açısından bu tam döngü hareketi, piyasada güçlü alıcıların hakim olduğunu gösteriyor.

178 dolar seviyesinin hemen altında yaşanan yatay seyir, çoğu zaman yükseliş öncesi birikim dönemi olarak değerlendirilir. Fiyatın daha yüksek dipler oluşturarak ilerlemesi, alıcıların her düzeltmede daha erken devreye girdiğini ortaya koyuyor. 175 ila 178 dolar arasındaki sıkışma bölgesi, yukarı yönlü olası bir kırılmanın habercisi olarak öne çıkıyor.

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Hacim tarafında ise şu an için düşük seyreden bir görünüm söz konusu. Ancak bu, konsolidasyon dönemlerinin tipik bir özelliği olarak biliniyor. Fiyatın 178 doların üzerine güçlü hacimle çıkması durumunda, 241 dolara doğru hızlı bir yükseliş yaşanabileceği belirtiliyor.

Geçmişte de benzer direnç seviyelerinde sıkışarak sert çıkışlar yaşayan Solana, tarih tekerrür ederse yeni zirveler görebilir. Özellikle genel piyasa görünümünün olumlu kalması durumunda, yalnızca 241 dolar hedefi değil, daha yüksek seviyelerin önü de açılabilir.

Analistlere Göre Kritik Seviye: 178 Dolar

Teknik görünüme göre, SOL’un 175 dolar seviyesindeki dinamik desteğin üzerinde kalmaya devam etmesi ve 178 doları zorlamayı sürdürmesi halinde, kırılma olasılığı giderek güçleniyor. Hacimli bir çıkış, Solana’yı yeniden yükseliş trendine taşıyabilir.