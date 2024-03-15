Solana fiyatı, haftalık grafikte oluşan formasyona göre 250 dolara kadar çıkabilir.

Solana (SOL), kripto para piyasasındaki genel trendin aksine, gün içinde yükselişi sürdürdü. Binance Web3 Wallet’ın Solana entegrasyonu, SOL fiyatına yukarı yönde baskı uygulamış gibi duruyor.

SOL’ün akıntının tersine yükselmesi sonucu, analistler de fiyat tahmininde bulunmaya başladı. Bir tahmine göre SOL, değerini yüzde 50 civarı artırabilir.

SOL İçin 250 Dolar Hedefi

Solana’nın kripto parası SOL, son 24 saatte yüzde 9’a yakın değer kazandı. Altcoin’in haftalık değer artışı yüzde 21,2, aylık değer artışı yüzde 58, yıl başından beri kaydettiği değer artışı ise yüzde 74’ten fazla ölçülüyor.

SOL/USD paritesinin haftalık grafiği incelendiğinde, fincan ve kulp formasyonu oluşturduğu görülüyor. SOL, güncel ralli sonucu bu formasyonun boyun çizgisinin yukarısına kırılmayı başardı. Bu durum yükseliş trendinin korunacağına işaret ediyor.

Formasyona göre SOL fiyatı, yüzde 38 daha yükselebilir. Böylece SOL fiyatı 250 dolara kadar yükselebilir.

Solana, CoinMarketCap verilerine göre şimdiye kadar en yüksek 260 dolara ulaştı. Altcoin, bu fiyat seviyesini Kasım 2021’de, yani bir önceki boğa piyasasının zirve noktasında gördü.

Zincir Üstü Göstergeler Yükseliş Beklentisini Destekliyor

SOL fiyatıyla birlikte Solana ağı da hareketlendi. Blockchain ağında aktif olan kullanıcı sayısında adeta patlama yaşandı.

Hellomoon verilerine göre, Solana’da aktif olan günlük kullanıcı sayısı, şubat ayının sonlarında 660 bin ölçülüyordu. Bu sayı, 15 Mart itibarıyla 1,04 milyona fırladı. Yani Solana ve SOL giderek artan, büyük bir ilgi görüyor.