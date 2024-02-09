SOL, blockchain ağında geçtiğimiz günlerde yaşanan kesintiye rağmen 105 doları geçti. Ekosistemin toplam değeri ise 1,8 milyar doları geçti.

Piyasa değeri bakımından en büyük beşinci kripto para Solana (SOL), ağda yaşanan beş saatlik kesinti kaynaklı değer kaybını toparlayarak 100 doları aştı. SOL boğaları, kesinti sonrası yöneltilen tüm eleştirilere rağmen kripto parayı 105 doların üzerine taşıyarak, kripto para fiyatında bir haftada yüzde 5 artış sağladı.

Yükseliş sonrası açıklama yaşan ünlü anonim analist Wick (X kullanıcı adı ZeroHedge), SOL’ün yükselme potansiyelinin sürdüğünü açıkladı. Güncel fiyat hareketlerini gözlemleyen Wick, günlük grafikte geçtiğimiz ekim ve aralık aylarında önemli piyasa değişimleri öncesinde görülenlere benzer formasyonlar tespit etti.

Solana, taralı sıkışma bölgesinin sinyallerini veriyor. Bu durum genellikle önemli bir hareket yaşanacağına işaret ediyor.

$SOL Solana printing a shaded squeeze area. This usually warns up of an extreme move incoming! This is max pain move on Solana as everyone put on shorts while the chain was down. I tried to warn everyone to stay bullish 💯 LFG 🟢🟢🟢 pic.twitter.com/bFGS70GxVg — Wick (@ZeroHedge_) February 8, 2024

Solana TVL’si 1,8 Milyar Doları Geçti

SOL fiyatının yükseliş sebeplerinden biri de büyüyen ekosistem olabilir. Dikkatler özellikle merkeziyetsiz borsa Jupiter’a (JUP) çevrilmiş durumda.

Solana’nın en başarılı airdrop’larına ev sahipliği yapan borsa, ağa ciddi miktarda kullanıcı ve sermaye çekiyor.

Örneğin, protokolün WEN token için düzenlediği üç günlük airdrop’a 600 bin cüzdan katıldı. WEN airdrop’un başarısı Jupiter’ın bir sonrakini stratejisine rehber oldu. JUP token airdrop’u 31 Ocak’ta başlatıldı ve yaklaşık 900 bin cüzdan adresine 700 milyon dolar değerinde coin dağıtıldı.

Solana ağındaki toplam değer, DefiLlama verilerine göre haber yayın 1,806 milyar dolar ölçülüyor. Ekim 2023 verilerine kıyasla yüzde 500’e yakın artışı temsil eden bu değer, Haziran 2022’den beri görülmemişti. Güncel veriler Solana’nın DeFi ekosisteminin toparlanma sürecinde olduğuna işaret ediyor.

Bu kayda değer büyümenin devamının da gelebileceğini söylemek mümkün. Solana’da kilitli toplam değer, Kasım 2021’de 10 milyar dolar ile zirveyi gördükten sonra Ocak 2023 itibarıyla 210 milyon dolara kadar gerilemişti.