SOL, blockchain ağında geçtiğimiz günlerde yaşanan kesintiye rağmen 105 doları geçti. Ekosistemin toplam değeri ise 1,8 milyar doları geçti.

Piyasa değeri bakımından en büyük beşinci kripto para Solana (SOL), ağda yaşanan beş saatlik kesinti kaynaklı değer kaybını toparlayarak 100 doları aştı. SOL boğaları, kesinti sonrası yöneltilen tüm eleştirilere rağmen kripto parayı 105 doların üzerine taşıyarak, kripto para fiyatında bir haftada yüzde 5 artış sağladı.

Yükseliş sonrası açıklama yaşan ünlü anonim analist Wick (X kullanıcı adı ZeroHedge), SOL’ün yükselme potansiyelinin sürdüğünü açıkladı. Güncel fiyat hareketlerini gözlemleyen Wick, günlük grafikte geçtiğimiz ekim ve aralık aylarında önemli piyasa değişimleri öncesinde görülenlere benzer formasyonlar tespit etti.

$SOL

Solana printing a shaded squeeze area. This usually warns up of an extreme move incoming!

This is max pain move on Solana as everyone put on shorts while the chain was down. I tried to warn everyone to stay bullish 💯

LFG 🟢🟢🟢 pic.twitter.com/bFGS70GxVg

— Wick (@ZeroHedge_) February 8, 2024