Fransa merkezli finans devi Societe Generale’in dijital varlık iştiraki SG-FORGE, Ethereum ve Solana ağlarında çalışacak dolar sabitli yeni stablecoin’i USD CoinVertible (USDCV)’yi duyurdu. Token’ın temmuz ayının ilk haftasında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

2023’te çıkan euro destekli EUR CoinVertible (EURCV)’nin ardından geliştirilen USDCV, SG-FORGE’un kurumsal ve bireysel yatırımcılara yönelik düzenlenmiş stablecoin ürünlerini genişletme stratejisinin son halkası olacak. Her iki varlık da 7 gün 24 saat itibari para ile stablecoin dönüşümünü mümkün kılarak kripto alım satımı, sınır ötesi ödemeler, zincir üstü mutabakat, döviz işlemleri ve teminat yönetimi gibi alanlarda kullanım sunmayı amaçlıyor.

Bank of New York Mellon, USDCV’nin rezervlerini saklayacak kurum olarak görev alacak. Şirket tarafından yapılan açıklamada, her iki stablecoin’in de Avrupa Birliği’nin MiCA düzenlemeleri kapsamında “Elektronik Para Tokeni” (EMT) sınıfında yer aldığı ve SG-FORGE’un Fransa’nın ACPR kurumu tarafından lisanslandığı belirtildi.

USDCV ve EURCV; borsalar, aracı kurumlar ve ödeme altyapıları üzerinden kurumsal yatırımcıların yanı sıra bireysel kullanıcıların erişimine sunulacak. Likidite, çeşitli piyasa yapıcılar tarafından sağlanacak. Ancak ABD’deki kullanıcılar bu ürünlerden faydalanamayacak.

SG-FORGE CEO’su Jean-Marc Stenger, dolar sabitli stablecoin’in piyasaya sürülmesini “kaçınılmaz bir adım” olarak tanımladı. Stenger, artan stablecoin kullanımıyla birlikte, finansal piyasalarda hâkimiyetini sürdüren dolar üzerinden işlem yapabilen kurumsal düzeyde bir tokenin yatırımcılar için önemli avantajlar sunacağını ise şu sözlerle vurguladı:

“Stablecoin piyasasında hâlâ Amerikan doları belirleyici konumda. Yeni ürünümüz sayesinde yatırımcılar, düzenleyici çerçeveye uyumlu, güvenli ve erişilebilir bir sabit kripto varlıkla işlem yapabilecek.”

Netice itibarıyla SG-FORGE, geleneksel finans ile merkeziyetsiz teknolojiyi buluşturan adımlarıyla sektördeki kurumsal dönüşümde aktif rol oynamayı hedefliyor.