Blockchain güvenlik şirketi SlowMist, yaygın olarak kullanılan bir JavaScript kriptografi kütüphanesinde ciddi bir güvenlik açığı tespit etti.

Bu açık, kullanıcıların özel anahtarlarının saldırganların eline geçmesine neden olabilir.

Elliptic Kütüphanesindeki Güvenlik Zafiyeti

Söz konusu güvenlik açığı, birçok kripto para cüzdanı, kimlik doğrulama sistemleri ve Web3 uygulamaları tarafından kullanılan “elliptic” adlı kütüphanede bulunuyor. SlowMist’in analizine göre, kütüphanenin imza işlemlerinde standart dışı girişleri yanlış işlemesi, rastgele sayıların tekrar edilmesine yol açıyor.

ECDSA imzalarının güvenliği, kullanılan rastgele sayıların benzersiz olmasına bağlıdır. Eğer aynı rastgele sayı birden fazla imzada kullanılırsa, saldırganlar bu bilgiyi matematiksel olarak işleyerek özel anahtarı çözebilir.

Özel Anahtarlar Minimum Etkileşimle Ele Geçirilebilir

Güvenlik açığının temel sebebi, elliptic kütüphanesinin “k değeri” adı verilen rastgele sayıyı nasıl oluşturduğunda yatıyor. Kriptografide k değeri her imza için benzersiz olmalıdır. Ancak SlowMist’in tespitlerine göre, saldırganlar belirli girdiler oluşturarak kütüphaneyi aynı k değerini yeniden kullanmaya zorlayabiliyor.

Bu açık, saldırganların minimum etkileşimle kurbanın özel anahtarını ele geçirmesine olanak tanıyor. Saldırgan, yalnızca tek bir geçerli imzayı analiz edip kurbanı özel olarak hazırlanmış bir mesajı imzalamaya yönlendirerek özel anahtarı ortaya çıkarabilir.

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Web3 Uygulamaları Büyük Tehlikede!

Elliptic kütüphanesinin JavaScript topluluğunda yaygın olarak kullanılması, bu güvenlik açığının birçok platformu etkileyebileceğini gösteriyor. SlowMist’e göre, 6.6.0 sürümüne kadar olan tüm versiyonlar bu açıktan etkilenmiş durumda.

Özellikle dışarıdan gelen girdilerle ECDSA imzası oluşturan tüm uygulamalar risk altında. Bu da kripto para cüzdanları, merkeziyetsiz finans (DeFi) platformları, NFT pazar yerleri ve Web3 kimlik doğrulama uygulamalarını kapsıyor.

Bir özel anahtarın ele geçirilmesi, saldırganlara ilgili cüzdan üzerinde tam yetki verir. Böylece yetkisiz transferler, mülkiyet değişiklikleri ve kimlik sahtekarlıkları yapılabilir.

🧵 [1/4] 🚨 ScamSniffer February 2025 Phishing Report February losses: $5.32M | 7,442 victims

January losses: $10.25M | 9,220 victims

(-48% MoM) pic.twitter.com/HsZZSlYKJC — Scam Sniffer | Web3 Anti-Scam (@realScamSniffer) March 5, 2025

SlowMist’ten Acil Güvenlik Tavsiyeleri

SlowMist, hem geliştiricilere hem de kullanıcılara güvenlik açıklarına karşı önlem almaları konusunda uyarılarda bulundu:

Geliştiriciler için: Hemen elliptic kütüphanesini 6.6.1 veya daha yeni bir sürüme güncelleyin. Son sürümde bu güvenlik açığı giderildi.

Hemen elliptic kütüphanesini 6.6.1 veya daha yeni bir sürüme güncelleyin. Son sürümde bu güvenlik açığı giderildi. Kullanıcılar için: Eğer şüpheli veya bilinmeyen mesajlar imzaladıysanız, özel anahtarınızı değiştirerek güvenliğinizi sağlayın.