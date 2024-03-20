2024 boğa piyasası memecoin’lerin, özellikle de Solana tabanlı olanların parladığı bir döneme şahitlik ediyor. Solana memecoin’lerinden SLERF, son günlerde gündemden düşmüyor.

Peki nedir bu Slerf? Ne işe yarar? Neden bu kadar konuşuluyor? Nereden satın alınır?

Tüm bu soruların cevabı yazımızda.

SLERF Nedir?

SLERF, Solana blockchain ağında piyasaya sürülmüş tembel hayvan temalı bir memecoin’dir. Ön satış yoluyla piyasaya sürülmüştür.

SLERF, bir memecoin, yani mizah amaçlı oluşturuldu. Dolayısıyla spekülasyon dışında pek bir amacı bulunmuyor, en azından şimdilik.

SLERF Neden Gündemde?

SLERF, ön satış yoluyla piyasaya sürülen bir coin. Yani yaratıcısı, memecoin’i yatırımcıların kendi cüzdan adresine gönderdiği kripto paralar ile finanse etti.

Memecoin çılgınlığında hiçbir fırsatı kaçırmamaya çalışan yatırımcılar, SLERF için değeri 10 milyon doları aşan 535 bin Solana’yı (SOL) yaratıcısının adresine gönderdi.

SLERF’ü gündemden düşürmeyen olaylar zinciri tam da bu noktadan sonra başladı.

Memecoin’in yaratıcısı, X’teki kullanıcı adıyla @Slerfsol, kendisine gönderilen Solana’ların tamamını, ayrıca basılan SLERF’leri “yanlışlıkla” yaktığını açıkladı.

Duyurunun tam metni şöyleydi:

Arkadaşlar batırdım. Gönderilen likiditeyi ve airdrop için ayrılan token’ları yaktım. Basma yetkisi de çoktan kaldırıldı, o yüzden token basamıyorum. Düzeltmek için yapabileceğim hiçbir şey yok. Çok üzgünüm.

Kripto para topluluğu, açıklamanın ardından rug pull (bir tür dolandırıcılık) ihtimalinden şüphelenmeye başladı. “Sorun yok adamım, bunu başarabileceğini düşünenler paralarını kaybetmeyi hak ediyor,” diyenler bile oldu. Hatta duruma mizahi bir şekilde yaklaşanlar, “535 bin SOL dolaşımdan kaldırıldı, Solana artık deflasyonist,” dedi.

Slerfsol, yaptığı hatanın ardından topluluktan yardım istedi. Topluluk, yaratıcının adresine 3 bin SOL daha gönderdi.

Yardım talebinin ardından borsalar SLERF için bir bağış kampanyası başlattı. BingX, Bitget ve HTX gibi borsalar, SLERF alım satım ücretlerini kazadan etkilenenlere bağışlama sözü verdi. LBank da bağış kampanyasına ev sahipliği yaptı.

SLERF, yaşanan tüm aksiliklere rağmen ilk işlem gününde değerini ikiye katladı. Hatta SLERF’ün işlem hacmi, Ethereum tabanlı merkeziyetsiz borsaların (DEX) toplam işlem hacmini geride bıraktı.

SLERF Nereden Alınır?

SLERF, skandallar ile dolu ön satış sürecinin ardından 18 Mart’ta piyasaya sürüldü ve borsalarda listelenmeye başladı.

Hem topluluk hem de borsalardan büyük destek gören SLERF; BingX, Gate, HTX, Orca, LBank, Jupiter, MEXC ve Bitget dahil çok sayıda platformda işleme açıldı.