MakerDAO’nun yeniden markalanarak Sky Protocol adını almasının ardından başlattığı staking ödül programı büyük ilgi gördü. Programın ilk haftasında katılımcılara toplam 1,6 milyon dolar değerinde USDS dağıtıldı.

Sky ekibi, 9 Haziran’da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 568 milyon dolar değerinde SKY token’ının stake edildiğini duyurdu. Staking yapan kullanıcılar, yıllık yüzde 16 oranında USDS getirisi elde ediyor.

Sadece Getiri Değil, Yönetişim Gücü ve Yeni Teşvikler

Staking programı, kullanıcılarına yalnızca faiz kazandırmakla kalmıyor. SKY veya USDS katkısı sağlayan katılımcılar; USDS faizine ek olarak, yönetişim token’ları ve gelecekteki projelere bağlı puanlarla ödüllendiriliyor. Varlıklar kullanıcı cüzdanlarında kalıyor; böylece merkeziyetsizlik prensibi korunuyor.

Bu girişim, Sky Protocol’ün MakerDAO sonrası geçirdiği “Endgame” dönüşümünün bir parçası. Sistemdeki yönetişim ve teşvik yapısı tamamen yenilendi. Şimdiye dek 420 binden fazla MKR token, yeni yönetişim token’ı SKY’a dönüştürüldü. SKY, kullanıcılarına hem oy hakkı hem de staking ödüllerine erişim sağlıyor.

More than $568 million in SKY are now getting USDS rewards at a current annual rate of 16%. In just one week since launch, over 1.6 million USDS has already been distributed to users. pic.twitter.com/DQNbTJqeWF — Sky (@SkyEcosystem) June 9, 2025

Gecikene Ceza, Uzun Vadeye Destek

18 Eylül 2025’te yürürlüğe girecek mekanizma ile MKR’dan SKY’a geçiş yapmayan kullanıcılar için ilk etapta yüzde 1’lik kesinti uygulanacak. Bu oran her üç ayda bir yüzde 1 artacak. Sky, protokol gelirlerinin yarısını SKY token geri alımlarına ve ödüllere ayırarak uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyor. Ayrıca yıl sonuna kadar sabit protokol giderlerinin kaldırılması planlanıyor.

Fiyat Artışı ve Teknik Güç

SKY fiyatı, staking programının başlamasının ardından yüzde 12 yükselerek 0,0824 dolara ulaştı. Token, 20 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktı ve 50 ile 200 günlük ortalamaların üzerinde tutunuyor. Teknik göstergeler, yükseliş trendinin güçlü olduğunu işaret ediyor.

Göreceli Güç Endeksi 66 seviyesine yaklaştı; bu da alım iştahının yüksek seyrettiğini gösteriyor. MACD göstergesi ise pozitif bölgede ve yükseliş yönlü sinyal üretmeye devam ediyor.

Fiyat, 0,085 dolar direncini aşarsa 0,10 dolar seviyesinin test edilmesi mümkün görünüyor. Ancak alım baskısı azalırsa, 0,078 doların altına düşüşle birlikte fiyatın 0,072 dolara kadar gerilemesi söz konusu olabilir.