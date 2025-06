MakerDAO’nun yeniden markalanarak Sky Protocol adını almasının ardından başlattığı staking ödül programı büyük ilgi gördü. Programın ilk haftasında katılımcılara toplam 1,6 milyon dolar değerinde USDS dağıtıldı.

Sky ekibi, 9 Haziran’da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 568 milyon dolar değerinde SKY token’ının stake edildiğini duyurdu. Staking yapan kullanıcılar, yıllık yüzde 16 oranında USDS getirisi elde ediyor.

Staking programı, kullanıcılarına yalnızca faiz kazandırmakla kalmıyor. SKY veya USDS katkısı sağlayan katılımcılar; USDS faizine ek olarak, yönetişim token’ları ve gelecekteki projelere bağlı puanlarla ödüllendiriliyor. Varlıklar kullanıcı cüzdanlarında kalıyor; böylece merkeziyetsizlik prensibi korunuyor.

Bu girişim, Sky Protocol’ün MakerDAO sonrası geçirdiği “Endgame” dönüşümünün bir parçası. Sistemdeki yönetişim ve teşvik yapısı tamamen yenilendi. Şimdiye dek 420 binden fazla MKR token, yeni yönetişim token’ı SKY’a dönüştürüldü. SKY, kullanıcılarına hem oy hakkı hem de staking ödüllerine erişim sağlıyor.

More than $568 million in SKY are now getting USDS rewards at a current annual rate of 16%.

In just one week since launch, over 1.6 million USDS has already been distributed to users. pic.twitter.com/DQNbTJqeWF

— Sky (@SkyEcosystem) June 9, 2025