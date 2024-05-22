XRP bir süredir 0,5 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Varlık 0,54 dolar seviyesinde giderek güçlenen bir dirençle karşı karşıya. Ancak son gelişmeler, XRP’nin bu seviyeyi güçlü bir şekilde kırmasıyla sonuçlanabilir.

Hafta başında spot Ethereum ETF’lerinin onaylanabileceğine dair söylentiler medyaya yansıdı. Son yapılan açıklamalar ve spot Ethereum ETF ihraççıları tarafından yapılan güncellemeler de bu beklentileri destekliyor. Bloomberg’ün kıdemli ETF analistleri, SEC’in spot Ethereum ETF’lerine yeşil ışık yakma olasılığını %25’ten %75’e çıkardıklarını açıkladı.

Peki sırada spot XRP ETF’leri olabilir mi?

Spot XRP ETF’leri Başlatılabilir mi?

Ocak ayında SEC’in spot Bitcoin ETF’lerini onaylaması, spot Ethereum ETF’lerinin onaylanabileceğine dair beklentileri arttırdı. Ancak son birkaç aydır, SEC’in spot Ethereum ETF başvurularını reddedeceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu.

Bu hafta başında Bloomberg analistleri Eric Balchunas ve James Seyffart tarafından yapılan açıklamalar, sektördeki havayı bir anda tersine çevirdi. Spot Ethereum ETF’lerinin olası onayı, spot XRP ETF’leri için beklentileri arttırabilir.

Şu anda spot XRP ETF’lerinin başlatılmasının önündeki en büyük engel, 2020 yılından bu yana devam eden Ripple-SEC davası. Her ne kadar 2023 yılının Temmuz ayında mahkeme, Temmuz ayında XRP’nin ikincil satışlarının menkul kıymet teşkil etmediğine hükmetse de Ripple hala kurumsal yatırımcılara yaptığı satışlar için yanıt vermek zorunda.

23 Nisan 2024 tarihinde davada duruşma sürecine geçildi ve şimdiye kadar birçok önemli gelişme yaşandı. Ripple, hassas belgelerin kamuoyuna açık bir şekilde paylaşılmasını talep etti. SEC ise Ripple’ın bu talebine itiraz etti. Ripple’ın, SEC’e karşı verdiği yasal mücadeleyi kazanması, spot XRP ETF’lerinin onaylanma olasılığını da bir hayli arttıracaktır.

Öte yandan davayı SEC’in kazanması halinde varlık yönetim şirketleri Solana (SOL) gibi alternatiflere yönelebilir.

Analistler, spot XRP ETF’lerinin gündeme gelmesinin 2024 ve 2025 yıllarında sert yükselişleri tetikleyebileceğine inanıyor.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse geride bıraktığımız aylarda XRP ETF’lerine ilişkin yaptığı açıklamada yatırımcılar için çeşitlilik sağlamanın önemine vurgu yapmıştı. Garlinghouse, yatırımcıların portföylerinde tek bir varlığa yer vermek yerine kripto para piyasasındaki riski dağıtması gerektiğini savundu. Ripple CEO’su ayrıca önümüzdeki dönemde kripto para tabanlı ETF’lere daha fazla talep olacağını öngördü.

Ripple CEO’suna spot XRP ETF’ine ilişkin görüşleri de soruldu. Garlinghouse, XRP ETF’inin kaçınılmaz olduğunu ve bunu memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Ripple (XRP) Teknik Analizi

XRP, 20 günlük Üstel Hareketli Ortalama’nın (EMA) işaret ettiği 0,5224 dolar seviyesinin üzerine işlem görerek yükseliş trendine işaret ediyor.

XRP’nin 50 günlük hareketli ortalamanın işaret etttiği 0,536 dolar seviyesinin üzerinde kapanış yapması, yükseliş trendini güçlendirebilir.

Bununla birlikte XRP fiyatı 200 günlük EMA’nın üzerine çıkarsa FOMO oluşumu gözlenebilir ve XRP fiyatı 1 dolara doğru harekete geçebilir. XRP’nin uzun vadeli yükseliş trendini doğrulaması için 0,6, 0,7 ve 0,8 dolar seviyelerindeki kilit dirençleri geçmesi gerekiyor.