ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kısa bir süre içerisinde spot Ethereum ETF’lerine onay vermesi bekleniyor.

Spot Ethereum ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentilerin bir hayli artmasıyla Solana (SOL) ETF’leriyle ilgili ilginç bir tartışma gündeme geldi. Uzmanlar, bir sonraki spot kripto para ETF’i için en önemli adayın Solana olabileceğini düşünüyor.

Solana ETF’leri Başlatılacak mı?

CNBC ‘Fast Money’ analisti Brian Kelly, Solana ETF’lerine yönelik düşüncelerini paylaştı. Kelly, Ethereum’dan sonra ABD’de başlatılabilecek bir sonraki ETF’in Solana olabileceğini söyledi:

Bence bir sonraki olarak muhtemelen Solana’yı düşünmelisiniz, değil mi? Bitcoin, Ethereum ve Solana bu döngü için büyük üçlüdür.

Matrixport’un kurucu ortağı Daniel Yan ise 21 Mayıs Çarşamba günü yaptığı açıklamada benzer görüşlerini paylaşmıştı.

Bloomberg Intelligence’ın kıdemli ETF analisti James Seyffart, Olası bir Solana ETF’ine ilişkim iyimser açıklamalarda bulundu. Bununla birlikte Seyffart, SEC’in Solana’ya yönelik yaklaşımının Ethereum’dan farklı olduğunu belirtti ve dikkatli olunmasını tavsiye etti. Seyffart, SEC’in Coinbase ve Kraken’e açtığı davalarda Solana’yı menkul kıymet olarak sınıflandırdığını hatırlattı.

But SEC isn't dancing around SOL's status like they have ETH. Those lawsuits against COIN and Kraken and others flat out say "Solana is a security" lol. Which could very easily make this a very rocky road — James Seyffart (@JSeyff) May 22, 2024

ETFStore Başkanı Nate Geraci ise, Solana vadeli işlemlerinin CME’de başlatılmadığı sürece ve ABD Kongresi’nde kripto paralar için düzenleyici çerçeve oluşturmadığı sürece Solana ETF’lerinin başlatılmayacağına inanıyor.

No sol ETF until either CME-traded sol futures exist or Congress puts legit crypto regulatory framework in place… Crypto ETF spigot turned off for a while after spot eth ETF approval… IMO. https://t.co/6CwP8UcOj4 — Nate Geraci (@NateGeraci) May 22, 2024

Solana ve Ethereum Karşılaştırması

Son 24 saatte %1,5 ve son bir haftada %28,9 oranında değer kazanan Ethereum (ETH) 3.813 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ethereum’un (ETH) piyasa değeri 4589 milyar dolar seviyesinde.

Öte yandan son 24 saatte %5 oranında değer kazanan Solana (SOL) 172,65 dolar seviyesinde alınıp satılıyor. SOL haftalık bazda %7,6 oranında değer kazandı. SOL’un piyasa değeri 77,5 milyar dolar seviyesinde.