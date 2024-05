ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kısa bir süre içerisinde spot Ethereum ETF’lerine onay vermesi bekleniyor.

Spot Ethereum ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentilerin bir hayli artmasıyla Solana (SOL) ETF’leriyle ilgili ilginç bir tartışma gündeme geldi. Uzmanlar, bir sonraki spot kripto para ETF’i için en önemli adayın Solana olabileceğini düşünüyor.

CNBC ‘Fast Money’ analisti Brian Kelly, Solana ETF’lerine yönelik düşüncelerini paylaştı. Kelly, Ethereum’dan sonra ABD’de başlatılabilecek bir sonraki ETF’in Solana olabileceğini söyledi:

Matrixport’un kurucu ortağı Daniel Yan ise 21 Mayıs Çarşamba günü yaptığı açıklamada benzer görüşlerini paylaşmıştı.

Bloomberg Intelligence’ın kıdemli ETF analisti James Seyffart, Olası bir Solana ETF’ine ilişkim iyimser açıklamalarda bulundu. Bununla birlikte Seyffart, SEC’in Solana’ya yönelik yaklaşımının Ethereum’dan farklı olduğunu belirtti ve dikkatli olunmasını tavsiye etti. Seyffart, SEC’in Coinbase ve Kraken’e açtığı davalarda Solana’yı menkul kıymet olarak sınıflandırdığını hatırlattı.

But SEC isn't dancing around SOL's status like they have ETH. Those lawsuits against COIN and Kraken and others flat out say "Solana is a security" lol. Which could very easily make this a very rocky road

— James Seyffart (@JSeyff) May 22, 2024