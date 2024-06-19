Bu yazımızda çeşitli platformlar tarafından yapılan SingularityNET (AGIX) fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

SingularityNET (AGIX), yapay zeka hizmetlerini merkeziyetsiz bir şekilde sunmak amacıyla 2017 yılında piyasaya sürüldü. Platform, yapay zeka hizmetlerini erişilebilir ve birlikte çalışabilir hale getirmeyi hedeflerken, aynı zamanda AI geliştiricilerine ve kullanıcılarına adil bir pazar sunmayı amaçlamaktadır.

Yıllar içerisinde SingularityNET, blockchain teknolojisini yapay zeka ile entegre ederek benzersiz bir konum elde etti. AGIX token, platformun yerel token’ı olarak kullanılır ve çeşitli yapay zeka hizmetlerine erişim sağlar. SingularityNET’in gelecekteki fiyat performansı, platformun benimsenme oranı, teknolojik gelişmeler ve kurumsal ilgi gibi faktörlere bağlıdır.

Bu yazımızda Haziran 2024 itibariyle CoinCodex ve çeşitli platformlardaki AGIX fiyat tahminleri ve analizlerine yakından bakacağız.

2024 Yılı SingularityNET (AGIX) Fiyat Tahminleri

2024 yılının Haziran ayı itibariyle SingularityNET (AGIX) 0,5713 dolar bandında işlem görüyor.

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, AGIX’in 2024 yılında 0,483894 dolar ile 0,625037 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor. AGIX’in 2024 yılı için öngörülen 0,625037 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %8,84 oranında değer kazanması gerekiyor.

2025 Yılı SingularityNET (AGIX) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, AGIX’in 2025 yılında 0,483894 dolar ile 0,650737 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor. AGIX’in 2025 yılı için öngörülen 0,650737 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %13,31 oranında değer kazanması gerekiyor.

2030 Yılı için SingularityNET (AGIX) Fiyat Tahminleri

CoinCodex’in yapay zeka tabanlı fiyat algoritması, AGIX’in 2030 yılında 0,254498 dolar ile 0,559331 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor. AGIX’in 2030 yılı için öngörülen 0,559331 dolarlık fiyat seviyesine ulaşabilmesi için %2,61 oranında değer kaybetmesi gerekiyor.

SingularityNET (AGIX) 10 Dolara Ulaşabilir mi?

SingularityNET’in 10 dolara ulaşabilmesi için güncel fiyatlardan %1.641,26 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex’in yapay zeka tabanlı algoritmik tahminlerine göre SingularityNET’in 10 dolara ulaşması beklenmiyor.

CoinCodex’e göre öngörülen en yüksek fiyat seviyesi 1 Şubat 2044 itibariyle 10 dolar.

SingularityNET (AGIX) 100 Dolara Ulaşabilir mi?

SingularityNET’in 100 dolara ulaşabilmesi için %17.312,65 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex’in yapay zeka tabanlı algoritmik tahminlerine göre SingularityNET’in 100 dolara ulaşması beklenmiyor.

CoinCodex’e göre öngörülen en yüksek fiyat seviyesi 1 Ocak 2048 itibariyle 20,05 dolar.

SingularityNET (AGIX) 1.000 Dolara Ulaşabilir mi?

SingularityNET’in 1.000 dolara ulaşabilmesi için %174.026,47 oranında değer kazanması gerekiyor. CoinCodex’in yapay zeka tabanlı algoritmik tahminlerine göre SingularityNET’in 1.000 dolara ulaşması beklenmiyor.

CoinCodex’e göre öngörülen en yüksek fiyat seviyesi 1 Ocak 2048 itibariyle 20,05 dolar.

SingularityNET (AGIX) Teknik Analizi için Hangi Göstergeler Kullanılabilir?

SingularityNET (AGIX) teknik analizi için en çok tercih ettiği göstergeler arasında hareketli ortalamalar (MA) yer alıyor. SingularityNET teknik analizlerinde 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar, varlıktaki önemli destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılabilir.

AGIX fiyatının bu hareketli ortalamaların üzerine yükselmesi, AGIX’in yükseliş trendine girdiği şeklinde değerlendirilebilir. AGIX fiyatının hareketli ortalamaların altına gerilemesi ise AGIX’in düşüş trendine girdiği şeklinde yorumlanır. Kripto para teknik analizlerinde yaygın olarak kullanılan diğer teknik analiz göstergeleri ise Fibonacci ve RSI.

SingularityNET (AGIX) Fiyat Tahminlerini Etkileyebilecek Faktörler

Tüm finansal varlıklarda olduğu gibi AGIX fiyatı da arz ve talebe göre belirleniyor. Arz ve talebin ötesinde bazı faktörler de AGIX fiyatı üzerinde etkili olabilir. Bunlara örnek olarak şunlar gösterilebilir:

Blok ödülü yarılanmaları

Düzenleyici gelişmeler

Ağ güncellemeleri

Hack ve istismar vakaları

Benimsenme

Makroekonomik gelişmeler

DeFi’deki gelişmeler

AGIX fiyatına ilişkin tahminlerde ayrıca balina aktivitelerinin de göz önünde bulundurulması fayda sağlayabilir. Kripto para piyasası diğer finansal piyasalara kıyasla nispeten daha küçük olduğundan balinalar, kripto para fiyatları üzerinde belirleyici olabiliyor.

SingularityNET’in (AGIX) Geleceği ve Yorumları

Dijital yapay zeka hizmetleri sunan bir platform olarak öne çıkan SingularityNET (AGIX), en yenilikçi kripto para birimleri arasında yer alıyor. Platformun geleceğinde DeFi’deki gelişmeler ve kurumsal benimseme kritik rol oynayabilir. SingularityNET ayrıca önemli teknolojik yenilikler ve güncellemeler duyuruyor. SingularityNET’in geleceği için geliştiricilerin yapacağı iyileştirmeler ve geliştirmeler de büyük önem arz ediyor.

Şu anda birçok teknoloji ve yapay zeka şirketi SingularityNET’e yatırım yapıyor. Gelecekte birçok hükümetin ve şirketin SingularityNET’i benimsemesi, varlığın geleceğinde kritik rol oynayabilir. Ancak özellikle ayı sezonlarında birçok kripto paranın %90’ı aşkın oranlarda değer kaybedebildiğini aklınızdan çıkarmayın. Bu da 1000 dolarlık bir yatırımın 100 doların altına gerilemesi anlamına geliyor. Özellikle kripto paralar, doğaları gereği yüksek fiyat dalgalanmalarına sahiptir ve bu da onları yüksek riskli yatırım aracı olarak sınıflandırılmalarına yol açıyor.

Bu nedenle AGIX gibi kripto para birimlerine yatırım yaparken kapsamlı bir şekilde araştırma yapmayı ve risk yönetimi yapmayı ihmal etmeyin.

SingularityNET (AGIX) Hakkında En Çok Merak Edilenler

SingularityNET (AGIX) Nedir?

Dijital bir yapay zeka ağı olan SingularityNET, 2017 yılında piyasaya sürüldü. SingularityNET’in amacı, merkezi olmayan bir yapay zeka ekosistemi oluşturarak, yapay zeka hizmetlerinin daha erişilebilir ve demokratik hale getirilmesidir.

SingularityNET Madenciliği Yapılır mı?

Hayır, SingularityNET madenciliği yapılabilir bir kripto para birimi değildir. AGIX tokenları, platformun hizmetleri için kullanılmak üzere önceden çıkarılmıştır.

Nereden ve Nasıl SingularityNET (AGIX) Satın Alınır ve Saklanır?

SingularityNET’i (AGIX) listelemiş bir kripto para borsasına kayıt olarak AGIX tokenları satın alabilirsiniz. Satın aldığınız AGIX tokenları güvenli bir cüzdanda saklamanız önemlidir. Hot wallet (çevrimiçi cüzdan) ve cold wallet (çevrimdışı cüzdan) seçenekleri bulunmaktadır.