John Deaton, ters indikatör olarak anılan Jim Cramer’in 2022 yılının Aralık ayında yaptığı fiyat tahminini gündeme getirdi. O dönemde Jim Cramer takipçilerine kripto paralarını satmalarını tavsiye etmişti. Fakat Jim Cramer’in bu açıklamasının ardından BTC fiyatı %100 oranında değer kazandı.

Özet:

Jim Cramer’in bu tavsiyeyi yaptığı dönemde BTC fiyatı 18.000 dolar seviyesindeydi. Aradan geçen 10 ayın ardından BTC fiyatı 35.000 doların üzerine yükselerek değerini neredeyse iki kat arttırdı.

Jim Cramer 2022 yılının başlarında ise takipçilerine kripto paralara yatırım yapmalarını tavsiye etmiş ve yıl içerisinde yaşanan sert çöküşler nedeniyle yatırımcılar ciddi şekilde zarar görmüştü.

Jim Cramer, Silicon Valley Bank iflas etmeden 1 ay önce insanlara bankanın hisselerini satın almalarını tavsiye etmişti.

Jim Cramer Tekrar Yanıldı

SEC-Ripple davasında binlerce XRP yatırımcısını temsil eden ABD’li avukat John Deaton, Bitcoin’de son günlerde yaşanan yükselişlerden övgü dolu sözlerle bahsetti.

John Deaton ayrıca espirili bir şekilde televizyon ünlüsü Jim Cramer’a atıfta bulundu. Jim Cramer 2022 yılının Aralık ayında insanlara “korkunç” kripto para yatırımlarını satmalarını tavsiye etmiş, hala satmak için geç olmadığını belirtmişti.

We all know who called the bottom. The day @jimcramer said #Bitcoin was going down and everyone should sell. https://t.co/9iiJGTUzIg — John E Deaton (@JohnEDeaton1) October 24, 2023

Jonh Deaton, Jim Cramer’in başarısız öngörüsüne atıfta bulunarak “Şimdi kimin dibi gördüğünü hepimiz biliyoruz.” ifadesini kullandı.

Jim Cramer 2022 yılının Aralık ayında, CNBC’nin Mad Money programında satış tavsiyesinde bulunduğu sırada Bitcoin 18.000 dolardan işlem görüyordu, lider kripto para birimi şimdi ise 35.000 dolara çok yakın bir seviyede.

Cramer’in Önceki Tahminleri

Eski fon yöneticisi Jim Cramer kripto paralar konusundaki görüşlerini şimdiye kadar birçok kez değiştirdi. Dolayısıyla Cramer, geçmişte sayısız kripto para tahmininde bulundu.

Jim Cramer 2022 yılının başlarında kripto para piyasasındaki fiyat düzeltmesinin bittiğini iddia ederek insanlara BTC ve ETH gibi varlıklara yatırım yapmalarını tavsiye etmişti. Ancak 2022 yılında kripto para piyasasında birçok felaket yaşandı. 2020 yılının Mayıs ayında Terraform Labs ekosistemi çöktü ve 2022 yılının Kasım ayında ise FTX borsası iflas bayrağını çekti. Dolayısıyla bu süreçte kripto para piyasasında ciddi fiyat düşüşleri yaşandı.

Cramer, 2022 yılının Şubat ayında ise insanlara Silicon Valley Bank hisselerine yatırım yapmalarını tavsiye etti. O dönemde Jim Cramer Silicon Valley Bank hisselerinin çok ucuz olduğunu belirterek yatırımcılara bu fırsatı değerlendirmelerini tavsiye etti. Bir ay sonra Silicon Valley Bank iflas ederek ABD’de ve tüm dünyada bankacılık krizini tetikledi.

Silicon Valley Bank’in iflasıyla yatırımcılar panikledi ve ABD’de son yılların en kritik bankacılık krizlerinden biri patlak verdi.