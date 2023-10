John Deaton, ters indikatör olarak anılan Jim Cramer’in 2022 yılının Aralık ayında yaptığı fiyat tahminini gündeme getirdi. O dönemde Jim Cramer takipçilerine kripto paralarını satmalarını tavsiye etmişti. Fakat Jim Cramer’in bu açıklamasının ardından BTC fiyatı %100 oranında değer kazandı.

SEC-Ripple davasında binlerce XRP yatırımcısını temsil eden ABD’li avukat John Deaton, Bitcoin’de son günlerde yaşanan yükselişlerden övgü dolu sözlerle bahsetti.

John Deaton ayrıca espirili bir şekilde televizyon ünlüsü Jim Cramer’a atıfta bulundu. Jim Cramer 2022 yılının Aralık ayında insanlara “korkunç” kripto para yatırımlarını satmalarını tavsiye etmiş, hala satmak için geç olmadığını belirtmişti.

We all know who called the bottom. The day @jimcramer said #Bitcoin was going down and everyone should sell. https://t.co/9iiJGTUzIg

— John E Deaton (@JohnEDeaton1) October 24, 2023