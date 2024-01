SEC önümüzdeki hafta 11 spot Bitcoin ETF başvurusu için kararını açıklayacak. Peki bu başvuru sahiplerinden hangisi veya hangileri spot Bitcoin ETF ürününü daha iyi şekilde pazarladı?

SEC’in spot Bitcoin ETF ilişkin kararını açıklamasına günler kala, başvuru sahipleri yatırımcıların dikkatini ve sermayesini çekmek için birbirleriyle yarışa tutuştu. VanEck’ten HashDex’e, Bitwise’tan Galaxy Digital’e kadar milyar dolarlık varlık yönetim şirketleri, müşterini spot Bitcoin ETF’lerine yatırım yapmaya teşvik etmek için reklamlar yayınladı.

İlk ve en dikkat çeken reklam kampanyası Bitwise’tan geldi. Hatırlanacağı üzere Bitwisei geride bıraktığımız ay bu reklam kampanyası için Jonathan Goldsmith’i işe almıştı. 2006 yılında Dos Equis birasının ünlü reklam kampanyasında rol alan Jonathan Goldsmith, “dünyanın en ilginç adamı” olarak tanınıyor. Jonathan Goldsmith reklamda şu ifadeyi seslendiriyor:

Bir diğer reklamda ise Goldsmith, izleyicilere seslenerek Satoshi’nin selam gönderdiğini söylüyor. Böylelikle Jonathan Goldsmith, Bitcoin’in gizemli yaratıcısına atıfta bulunuyor.

HashDex ise Bitcoin’i yeni nesil teknoloji olarak tanıtan dair birkaç reklam yayınlandı. HashDec’in reklamında bugünün standartlarına göre gülünç görünen bilgisayar ve ödeme teknolojisine yönelik görüşlerini tartışan insanların onlarca yıllık röportaj görüntüleri yer alıyor. Bunlardan biri de Burger King’in müşterilerine kredi kartıyla yemek satın alma imkanı sunmasını konu alan bir haber kesiti.

Kesitlerde yer alan bir kadın, insanların bir fast food restoranına gittiklerinde kredi kartı kullanmak zorunda kalmalarının “saçma” olduğunu söylüyor. Hash Dex reklamında ise “Yıkıcı inovasyonu anlamak zaman alır. Bitcoin’in zamanı geldi,” yazısı beliriyor.

Çarşamba günü Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, Bitcoin’in Genesis bloğunun 15. yıl dönümünü kutlamak amacıyla Bitcoin’in tarihi üzerine bir dakikalık bir video monolog paylaştı. Galaxy ile Invesco şu anda ilk müşterilerine 0 işlem ücreti sunan bir ETF ürünü üzerinde ortaklık yapıyor.

From an inspired spark in the digital depths to a global system of empowerment. Happy Birthday #bitcoin. Cheers to 15 years of pioneering the financial revolution! pic.twitter.com/m0nJg2zmyU

— Mike Novogratz (@novogratz) January 3, 2024