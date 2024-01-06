SEC önümüzdeki hafta 11 spot Bitcoin ETF başvurusu için kararını açıklayacak. Peki bu başvuru sahiplerinden hangisi veya hangileri spot Bitcoin ETF ürününü daha iyi şekilde pazarladı?

SEC’in spot Bitcoin ETF ilişkin kararını açıklamasına günler kala, başvuru sahipleri yatırımcıların dikkatini ve sermayesini çekmek için birbirleriyle yarışa tutuştu. VanEck’ten HashDex’e, Bitwise’tan Galaxy Digital’e kadar milyar dolarlık varlık yönetim şirketleri, müşterini spot Bitcoin ETF’lerine yatırım yapmaya teşvik etmek için reklamlar yayınladı.

Bitcoin Reklamları

İlk ve en dikkat çeken reklam kampanyası Bitwise’tan geldi. Hatırlanacağı üzere Bitwisei geride bıraktığımız ay bu reklam kampanyası için Jonathan Goldsmith’i işe almıştı. 2006 yılında Dos Equis birasının ünlü reklam kampanyasında rol alan Jonathan Goldsmith, “dünyanın en ilginç adamı” olarak tanınıyor. Jonathan Goldsmith reklamda şu ifadeyi seslendiriyor:

Bugünlerde ilginç olan ne biliyor musunuz? Bitcoin, Bitwise’ı arayın, dostlarım.

Bir diğer reklamda ise Goldsmith, izleyicilere seslenerek Satoshi’nin selam gönderdiğini söylüyor. Böylelikle Jonathan Goldsmith, Bitcoin’in gizemli yaratıcısına atıfta bulunuyor.

HashDex ise Bitcoin’i yeni nesil teknoloji olarak tanıtan dair birkaç reklam yayınlandı. HashDec’in reklamında bugünün standartlarına göre gülünç görünen bilgisayar ve ödeme teknolojisine yönelik görüşlerini tartışan insanların onlarca yıllık röportaj görüntüleri yer alıyor. Bunlardan biri de Burger King’in müşterilerine kredi kartıyla yemek satın alma imkanı sunmasını konu alan bir haber kesiti.

Kesitlerde yer alan bir kadın, insanların bir fast food restoranına gittiklerinde kredi kartı kullanmak zorunda kalmalarının “saçma” olduğunu söylüyor. Hash Dex reklamında ise “Yıkıcı inovasyonu anlamak zaman alır. Bitcoin’in zamanı geldi,” yazısı beliriyor.

Çarşamba günü Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, Bitcoin’in Genesis bloğunun 15. yıl dönümünü kutlamak amacıyla Bitcoin’in tarihi üzerine bir dakikalık bir video monolog paylaştı. Galaxy ile Invesco şu anda ilk müşterilerine 0 işlem ücreti sunan bir ETF ürünü üzerinde ortaklık yapıyor.

From an inspired spark in the digital depths to a global system of empowerment. Happy Birthday #bitcoin. Cheers to 15 years of pioneering the financial revolution! pic.twitter.com/m0nJg2zmyU — Mike Novogratz (@novogratz) January 3, 2024

Mike Novogratz monolog’da “Bitcoin’in sabit ve öngörülebilir arzı, onu potansiyel olarak sağlam bir değer deposu haline getiriyor. Bitcoin’in dönüştürücü potansiyelini anlamanıza ve keşfetmenize yardımcı olmaya kararlıyız.” ifadelerini kullanıyor.

Galaxy, spot Bitcoin ETF ürününde sıfır işlem ücreti vadederken VanEck ise Bitcoin destekçilerine hitap ediyor. VanEck Cuma yaptığı paylaşımda spot Bitcoin ETF’inden elde edilen kârın %5’ini fon sıkıntısı çeken Bitcoin Core geliştiricilerine bağışlanacağına söz verdi.

VanEck konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Merkeziyetsizliğe ve yeniliğe olan yorulmak bilmez bağlılığınız Bitcoin ekosisteminin temel taşıdır ve biz de bunu desteklemek için buradayız.