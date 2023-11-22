Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in kurucusu Changpeng Zhao, CEO’luk görevinden istifa etti. ABD Adalet Bakanlığı ile varılan uzlaşmanın ardından Changpeng Zhao borsanın yönetiminden ayrılacağını açıkladı.

Wall Street Journal’ın haberine göre Changpeng Zhao, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile yapılan uzlaşma anlaşması kapsamında kara para aklamayı önleme (AML) hükümlerini ihlal etmekten suçlu olduğunu kabul edecek.

Changpeng Zhao bu nedenle borsadaki CEO’luk görevinden istifa etmeyi ve 50 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Binance borsası ise 2018 yılından bu yana devam eden ceza soruşturmalarının kapatılması konusunda ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile uzlaşmaya vardı ve 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti.

Binance Neyle Suçlanıyordu?

Wall Street Journal’ın haberine göre Binance hakkındaki suçlamalar arasında lisanssız para transfer operasyonları yürütmek ve yeterli kara para aklama karşıtı önlemler uygulamaması yer alıyor. Borsanın CEO’su Changpeng Zhao ise Banka Gizlilik Yasası kapsamında etkili bir AML programı uygulamamakla suçlanıyor.

Reuters’a göre Binance, önümüzdeki 15 aylık zaman diliminde 1,81 milyar dolar ve ABD Adalet Bakanlığı’yla vardığı anlaşma kapsamında 2,51 milyar dolar ödeyecek.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Binance hakkındaki ilk soruşturmayı 2018 yılında başlattı. Ancak borsa bu suçlamara ilk kez 2021 yılında yanıt verdi.

Geride bıraktığımız Ekim ayında ABD Kongresi üyeleri, Adalet Bakanlığı’nı Binance’e yönelik suçlamalar konusunda sıkıştırmaya başlamıştı. Bu kapsamda Binance aleyhindeki suçlamalar 14 Kasım’da dosyalandı ve 21 Kasım 2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Şimdi Binance’i Neler Bekliyor?

Changpeng Zhao’nun 2017 yılında kurduğu Binance borsası çok kısa bir süre içerisinde sektörde lider konuma yükseldi. Binance bir yıldan daha kısa bir süre içerisinde işlem hacmine göre en büyük kripto para borsası haline geldi.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce yayınladığımız bir raporda Binance kurucusu Changpeng Zhao’nun kripto para topluluğunda en çok tanınan isim olduğunu bildirmiştik.

Özellikle 2022 yılında kripto para piyasasında yaşanan felaketler sonucunda Binance’in çalışanlarının %20’lik önemli bir bölümünü işten çıkarmıştı. 2023 yılında aynı zamanda borsanın üst düzey yöneticileri de bir bir istifa etmeye başladı.

2023 yılının ortalarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Binance’i hedef alarak almıştı. Binance şimdi de SEC ve CFTC tarafından açılan davalarla karşı karşıya.