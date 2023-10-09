Darknet pazaryeri Silk Road’un kurucusu Ross Ulbricht, kısa bir süre önce Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hayatının 10 yılını hapiste geçirdiğini açıkladı. Silk Road, Bitcoin’in ödeme yöntemi olarak kullanılması konusunda bir devrim yarattı. Platformda 1,2 milyar dolar değerinde 9,5 milyon Bitcoin’lik işlem gerçekleştirildi.

İki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ross Ulbricht, 2013 yılında tutuklanmasının ardından çeşitli tartışmalara yol açtı.

Ulbricht’e Verilen Hapis Cezası Hakkındaki Tartışmalar

Silk Road’un kurucusu Ross Ulbricht, 2 Ekim’de Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hapishanede 10 yılını tamamladığını ve hayatının kalan günlerini “beton duvarlar ve kilitli kapılar” ardında geçirmekten korktuğunu ifade etti.

One year for each finger on both hands. Today ends a full decade in prison. I sometimes fear I'll spend the rest of my life behind concrete walls and locked doors. But I have no one else to blame. It's my poor choices that led me here. All I can do now is pray for mercy. — Ross Ulbricht (@RealRossU) October 1, 2023

Twitter’daki kripto para topluluğu, Ross Ulbricht’in bu paylaşımına akın etti ve destekleyici mesajlar gönderdi. Ross Ulbricht destekçileri, Silk Road kurucusuna verilen cezanın işlediği suçla paralel olmadığını savundu. Topluluk, daha ciddi suçlar işleyen kişilere kefaletle serbest kalma hakkı tanındığını dile getirdi.

Ross Ulbricht’in durumu tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 250’nin üzerinde organizasyon, Ross Ulbricht’in serbest bırakılması gerektiğini savunuyor. Hatta 500 bini aşkın kişi, Ross Ulbricht’in serbest kalması için düzenlenen imza kampanyasında bir araya geldi.

Ross Ulbricht is a Bitcoin political prisoner. He has been in prison since 2013. Some would prefer we forget him, but Bitcoiners never will. — Ross was sentenced by the federal government to 2 life sentences + 40 years with no parole. As a first-time offender and convicted… pic.twitter.com/usPlbN79j1 — Phree ☢️ (@BitPhree) September 30, 2023

Ross Ulbricht aynı zamanda kripto para topluluğunda da ciddi bir destekçi kitlesine sahip. Öyle ki Ross Ulbricht bazıları tarafından Bitcoin’in “Bitcoin politik mahkumu” olarak tanımlanıyor. Ancak bu konuda aynı fikirde değil.

Silk road sold drugs, human trafficking and other things. Let's not pretend like it wasn't used by terrible people to do this stuff. That being said I'm sure that's not how he intended it to be used — TropoGang (@TropoGang) October 2, 2023

Bazıları Ross Ulbricht’in bir cinayet işlemek için kiralık katil tuttuğunu belirtiyor. Bununla birlikte Ross Ulbricht bu konuda mahkeme tarafından suçsuz bulundu. Bazıları ise Ross Ulbricht’in kurucusu olduğu Silk Road’un Bitcoin’le seks kaçakçılığı ve yasadışı uyuşturucu ticaretini kolaylaştırmakla suçluyor.

Ross Ulbricht’e verilen ceza, sıklıkla Silk Road’la ilişkili diğer kişilere verilen cezalarla karşılaştırılıyor. Ross Ulbricht destekçileri, diğer kişilere verilen hapis cezalarının ortalama 6 yıl olduğunu, Silk Road’un en büyük uyuşturucu satıcısının yalnızca 7 yıl hapis cezası aldığını belirtiyor. Dolayısıyla Silk Road’la ilişkili diğer kişilerin büyük bir çoğunluğu şu anda özgür. Buna rağmen Ross Ulbricht iki kat ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bitcoin Ödemelerini Kabul Eden Darknet Pazaryeri Silkroad

Silk Road, 2011 yılında birincil ödeme yöntemi olarak Bitcoin’i kabul eden, kullanıcılarının yasadışı mal ve hizmetleri alıp satabilecekleri bir darknet pazaryeri olarak kuruldu. Platformun Dread Pirate Roberts takma adlı kurucusu Ross Ulbricht, Silk Road’ı bir laptop’ta kurdu ve yönetti.

1 Ekim 2013 tarihinde FBI, Ross Ulbricht’i bir kütüphanede çalışırken suçüstü bir şekilde yakaladı. Ross Ulbricht’in bilgisayarına el koyarak Silk Road’u kapattı. 2015 yılında Ross Ulbricht, birçok farklı suçlamadan mahkum edildi.

Mahkeme belgeleri, Silk Road platformunda 2011 yılının Şubat ayıyla 2013 yılının Temmuz ayları arasında 9.519.664 BTC’lik satış yapıldığını ve Silk Road’un toplamda 600.000 BTC’lik komisyon geliri elde ettiğini gösteriyor. Bu dönemki fiyatlardan bu, 1,2 milyar dolarlık işlem hacmine ve 80 milyon dolarlık komisyon gelirine denk geliyor.