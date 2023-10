Darknet pazaryeri Silk Road’un kurucusu Ross Ulbricht, kısa bir süre önce Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hayatının 10 yılını hapiste geçirdiğini açıkladı. Silk Road, Bitcoin’in ödeme yöntemi olarak kullanılması konusunda bir devrim yarattı. Platformda 1,2 milyar dolar değerinde 9,5 milyon Bitcoin’lik işlem gerçekleştirildi.

İki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ross Ulbricht, 2013 yılında tutuklanmasının ardından çeşitli tartışmalara yol açtı.

Silk Road’un kurucusu Ross Ulbricht, 2 Ekim’de Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hapishanede 10 yılını tamamladığını ve hayatının kalan günlerini “beton duvarlar ve kilitli kapılar” ardında geçirmekten korktuğunu ifade etti.

One year for each finger on both hands.

Today ends a full decade in prison.

I sometimes fear I'll spend the rest of my life behind concrete walls and locked doors. But I have no one else to blame. It's my poor choices that led me here.

All I can do now is pray for mercy.

— Ross Ulbricht (@RealRossU) October 1, 2023